Найден волчонок, пролежавший в вечной мерзлоте 57 тысяч лет

Волчонок родился 57 тысяч лет назад, прожил 7 недель.

О мумии волчонка – самочке, которой было 7 недель от роду, рассказали американские ученые из Университета Де-Мойна (Des Moines University, Iowa, US), заверив: тельце пролежало в вечной мерзлоте 57 тысяч лет.

- Это наиболее целая мумия волка из когда-либо найденных, она сохранилась на 100 процентов, разве что глаз нет, - приводит слова Джули Мичен (Julie Meachen), доцента анатомии, руководившей исследованиями останков, газета The Daily Mail.

Тельце нашел золотодобытчик-любитель еще в 2016 году, размывая мерзлую стенку своей шахты (Klondike goldfields), расположенной близ Доусона (Dawson City) на севере Канады в Юконе (Yukon, Canada). Старатель показал находку местным жителям, которые, не мудрствуя, назвали самочку Жур (Zhur) – «Волчица» на местном языке. Её в итоге передали ученым, которые недавно и отчитались о проделанной работе, обнародовав ее результаты в журнале Current Biology.

Мумию нашел старатель в Клондайке - там, где когда-то началась "золотая лихорадка".

Исследование продемонстрировало: Жур погибла в своем волчьем логове под грунтом обрушившейся кровли. Погибла одна. То ли была единственным щенком, то ли мать с другими волчатами вышла погулять. Или поохотиться.

Могила, образовавшаяся естественным образом в вечной мерзлоте, и сохранила тельце нетронутым.

При жизни Жур питалась рыбой – в основном лососем. То есть, её мать скорее была рыбаком, чем охотником. Что странно для волков, но вполне объяснимо: волчье логово находилось у реки, рыба из которой была самой доступной добычей.

Мумию 4 года исследовали американские ученые.

Маленькая волчица принадлежала виду древних волков Canis lupus и генетически была близка к сибирскими волкам. Что подтверждает гипотезу о существовании перешейка, соединявшего Чукотку и Аляску, по которому в древности ходили туда-сюда животные. А то и люди.

Длина Жур составляла 417 миллиметров, весила она 670 граммов.

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