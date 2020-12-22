«Идеальная совместимость и двое детей»: звездный нумеролог дала прогноз семье Авербуха и Арзамасовой

Алла Довлатова, Лиза Арзамасова и Клара Кузденбаева

В год разводов и ссор Лиза Арзамасова и Илья Авербух - одни из немногих звёзд, которые решили скрепить свои отношения штампом в паспорте. Кадрами скромной церемонии в ЗАГСе счастливые молодожены поделились в своих соцсетях, кратко подписав видео: «Маршрут построен». «Следующая станция - роддом», - пошутил на это фигурист и коллега Авербуха по «Ледниковому периоду» Алексей Ягудин.

Когда супруги окажутся на той самой «следующей станции», и как будут складываться их отношения с учётом 22-летней разницы в возрасте (Лизе - 25, Илье - 47), kp.ru рассказала нумеролог Клара Кузденбаева, к которой за прогнозами обращается весь цвет шоу-бизнеса. Оказывается, Клара ещё три года назад говорила, что согласно своему жизненному коду, актриса выберет себе в мужья мужчину гораздо старше, так как сверстники ей неинтересны - и это предсказание в точности сбылось.

- Илья Авербух родился 18 декабря 1973 года - этот день в нумерологии называется «Днём грандиозных проектов», - определила нумеролог. - Он самодостаточная личность, добрый, обаятельный. У него в программе 4 тройки: это значит, что Авербух гиперталантливый, обладает даром предвидения. Илья очень хорошо разбирается в людях, но сомнения постоянно тянут его назад.

По словам эксперта, фигурист легко относится к деньгам и материальным благам. Физический труд совсем не любит, но в процессе жизни приучил себя к этому навыку.

- Нетерпеливый и непрактичный, в быту характер не из легких, зато честный, не умеет врать - все эмоции написаны на лице, - продолжает Кузденбаева. - Кроме того, Илья очень удачлив, баловень судьбы. Самое интересное, что он относится к такой категории людей, враждовать с которой нельзя - его противник всегда будет в проигрыше. Илья родился в «коридор мести»: таким людям сопутствует удача, когда они даже мысленно мстят. Хотя по своей сути он добрый человек, нежадный, хороший друг. Так что можно не сомневаться: молодую жену он будет купать во внимании и подарках.

Кстати, недавно наступившее 47-летие для Авербуха - время подъема, в том числе приобретения недвижимости: видимо, молодожены будут решать жилищный вопрос. Не исключено, что главное слово в семье будет за супругой.

- Лиза, несмотря на внешнюю хрупкость, любит покомандовать, из неё получился бы хороший руководитель. Она даже молча, одним взглядом может подчинять людей, - считает Клара Кузденбаева. - Арзамасова родилась в День акробата (17 марта 1995 года), она носитель знака артистизма и знака власти. Кстати, у Лизы, также как и у Ильи, 4 тройки, поэтому они общаются на своём языке и понимают друг друга с полуслова - таким парам никогда не бывает скучно вместе. Лиза, в отличие от мужа, большая труженица, а главное, у неё в программе есть женское счастье, она всеми любима. Ей нельзя переживать и страдать, надо всегда радоваться жизни, потому что у неё код поведения - праздник.

По словам нумеролога, следующий важный период для Арзамасовой - 27-летие: с 17 марта 2022 до 17 марта 2023. Это время славы, успеха и рождения ребёнка.

- Судя по ее жизненной программе, это будет девочка, а в 30 лет у актрисы родится мальчик, - прогнозирует нумеролог. - Хочу отметить, что у Ильи и Лизы самая большая совместимость, равная девяти. Нормой считается в нумерологии три, а у этой пары - в три раза больше. Однако у обоих супругов в программе нет четверок, а значит, партнеры могут ругаться - оба нетерпеливы, ревнивы и в быту тяжелы. Поэтому самое главное в их отношениях - научиться быть терпимыми друг к другу.

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