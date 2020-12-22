Стать клиентом ПСБ можно без единого посещения офиса

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ПСБ стал одним из первых банков в России, который запустил удаленную идентификацию ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. А после этого открывать счета, вклады, оформлять потребительские кредиты и даже ипотеку со смартфона. И для всего этого даже не надо приходить в офис банка.

Правда, есть одно условие. Для этого нужно сначала зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Это можно сделать в одном из отделений из списка https://bio.rt.ru/citizens/. Для регистрации понадобится паспорт и номер СНИЛС.

- Развитие цифровых каналов обслуживания - одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Нам важно предлагать клиенту не только выгодные условия по продуктам, но и сделать его взаимодействие с банком максимально простым и быстрым. Мы с первых этапов разработки концепции участвуем в создании Единой биометрической системы, используя и расширяя ее возможности для удобства наших клиентов, - заявила Ольга Алексюк, руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

Осенью 2018 года ПСБ в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных в офисах, а с сентября 2019 года клиентом банка можно стать, пройдя удаленную идентификацию в интернет-банке. По словам Алексюк, запуск удаленной идентификации в мобильном приложении позволит гражданину стать клиентом ПСБ и получить полный спектр банковских услуг в любом месте и в любое время. Для этого понадобится лишь смартфон и доступ в интернет.

- Единая биометрическая система создавалась для того, чтобы граждане могли получать услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, дистанционно, безопасно и удобно. Сегодня, когда количество пользователей интернета с мобильных устройств растет, внедрение удаленной идентификации через мобильное приложение видится важным шагом на пути к полной цифровизации банковских услуг, - добавляет Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как стать клиентом банка с помощью удаленной идентификации

- Скачайте мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play;

- Нажмите кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердите номер мобильного телефона и предоставьте согласие на обработку персональных данных;

- Перейдите в мобильное приложение Единой биометрической системы «Биометрия»;

- Введите логин и пароль для авторизации на «Госуслугах», предоставьте разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание;

- Следуя инструкциям на экране, подтвердите свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность;

- Подпишите договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.

- Пользуйтесь всеми услугами банка, доступными клиентам в мобильном приложении ПСБ.