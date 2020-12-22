Опрос: 77% пассажиров назвали такси безопасным видом транспорта

В 2020 году услугами перевозчиков пользовались более половины жителей страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство россиян заявили, что считают такси безопасным видом транспорта. Такой вариант ответа выбрали 77% респондентов, принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение».

Всего в 2020 году услугами такси воспользовались более половины жителей страны – 66%. При этом 29% из них признались, что вызывали машину всего несколько раз за год. Несколько раз в месяц услугами такси пользуется 22% россиян, еще 10% заказывает такси несколько раз в неделю, а 4% респондентов и вовсе пользуется такси почти каждый день.

Примечательно, что большинство россиян отметили, что ситуация с пандемией коронавируса почти никак не повлияла на их выбор транспорта. 46% опрошенных заявили, что с наступлением эпидемии для них ничего не изменилось, 11% рассказали, что стали реже пользоваться транспортом, а вот еще 6% наоборот отказались от общественного транспорта и пеших прогулок в пользу такси.

Поездки на такси совершили 77% россиян

Россияне также рассказали, что используют такси только в экстренных случаях и срочных ситуациях (12%). В гости и на праздничные мероприятия добираться на такси предпочитают 10% опрошенных. Еще по 8% вызывают такси, если куда-то опаздывают или столкнулись с проблемами с личным авто.

Кроме того россияне заказывают такси, когда хотят доехать до больницы (7%), до магазина, работы, на дальние расстояния или в позднее время (по 5%). 48% респондентов сообщили, что цены на такси в их регионе «приемлемые». «Слишком высокими» цены на такси назвали 15% опрошенных и 3% отметили, что затрудняются ответить.

Опрос также показал, что большинство россиян предпочитают вызывать такси по телефону (38%) или с помощью мобильного приложения (26%). А расплачиваются 44% россиян с водителями наличными, 18% предпочитают оплату картой и 4% выбрали другой ответ или затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос проходил 4-6 декабря среди 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%