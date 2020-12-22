Президент РПЛ Сергей Прядкин удивлен: Гинер и Федун не вошли в состав «футбольного правительства» России

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Под конец года российские клубы собрались, чтобы подсчитать деньги Премьер-лиги и определить тех своих представителей, кто войдет в исполком Российского футбольного союза. Это орган можно считать правительством нашего футбола. Именно там решается большинство вопросов от того, кто должен быть главным тренером сборной России до лимита на легионеров.

У Гинера - 7 голосов, у Федуна – всего 4

Впервые за долгое время в исполкоме РФС не будет Евгения Гинера. И это огромная неожиданность. Когда-то именно президент ЦСКА считался самым мощным теневым лидером российского футбола. От его слова зависело очень многое, в конце концов это он в свое время пролоббировал самую глобальную реформу российского футбола – переход чемпионата на систему «осень-весна». Но вот настал день, когда сами клубы вычеркнули Гинера из членов исполкома РФС – он набрал 7 голосов.

«Я был чуть удивлен. Считаю, что Евгений Гинер – один из самых достойных кандидатов. Но уверен, что Евгений Леннорович еще поработает на благо исполкома РФС и РПЛ», - заявил журналистам президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Не будет в исполкоме и Леонида Федуна. Владелец «Спартака» в тайном голосовании набрал всего 4 голоса. «Клубы выбрали в исполком РФС генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, который набрал 12 голосов, а так же президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева», - заявил Прядкин.

Премьер-лига в минусе

Обсуждался на собрании и бюджет Премьер-лиги. Но Сергей Прядкин отдельно подчеркнул, что это внутренний бюджет. Все спонсоры РПЛ выполняют свои обязательства в полном объеме, рассказал глава Премьер-лиги.

«На наши показатели повлиял коронавирус. Впервые за несколько сезонов под моим руководством мы уходим с минусом. Обстоятельства реальны: субарендаторы ушли, появились расходы на противокоронавирусные меры. Но клубы поддержали дорожную карту, которую мы выработали. И реально за оставшуюся часть сезона выйти «в ноль», - рассказал Прядкин.

Над просьбой Черчесова обещали подумать

На собрании был и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он обратился к клубам с просьбой перенести один из мартовских туров чемпионата России. Дело в том, что сыграть клубы должны 21 марта, а уже 24 марта национальной команде страны начинать отбор к ЧМ-2022 матчем с Мальтой.

То есть всего три дня отведено сборной на подготовку к трем важным матчам. Именно в них надо будет переломить неудачную серию клубов и сборной в международных матчах. Так что понятно, почем Черчесов просил дать дополнительные дни для подготовки сборной.

Клубы обещали подумать. «Существуют два варианта переноса. К концу недели клубы дадут ответ», - пообещал Сергей Прядкин.

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