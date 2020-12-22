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Экономика

Дал слабину: Рубль падает из-за опасения санкций и новой мутации коронавируса

Инвесторы по всему миру боятся повторения весеннего локдауна
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Дополнительным негативом для нашей валюты стала как обычно геополитика

Дополнительным негативом для нашей валюты стала как обычно геополитика

Фото: REUTERS

Недолго мы радовались укреплению национальной валюты. На этой неделе рубль снова стал падать по отношению к мировым валютам – доллару и евро. Что происходит? Чего ждать в конце этого года и в начале следующего?

БОЯЗНЬ НОВОГО ЛОКДАУНА

Медленный, но верный рост стоимости нефти остановился. Его снова развернул микроскопический вирус. Плохие новости пришли из Великобритании. Там обнаружили новый штамм коронавируса, якобы с более тяжелыми последствиями. И хотя Всемирная организация здравоохранения эти выводы пока не подтверждает, власти Англии уже приняли решение закрыть границы. То же самое сделали еще несколько европейских и арабских стран. Россия прекратила авиасообщение с Туманным Альбионом.

Экономисты беспокоятся, что очередной локдаун может резко снизить спрос на нефть, как это было весной. Вот цена на «черное золото» и пошла вниз. Баррель подешевел на 5% - с 52,5 до 50 долларов.

- Распространение мутировавшего коронавируса в Великобритании чревато ужесточением карантинных ограничений во всей Европе, так как новый штамм вируса, судя по всему, уже проник во многие европейские страны, - говорит Юрий Попов, аналитик Sberbank CIB.

В этой связи стал укрепляться американский доллар. Его курс поднялся с 73 до 75,5 рубля. А евро подскочил с 89,5 до 92 рублей.

Медленный, но верный рост стоимости нефти остановился. Его снова развернул микроскопический вирус

Медленный, но верный рост стоимости нефти остановился. Его снова развернул микроскопический вирус

Фото: REUTERS

ЧЬИ БЫЛИ ХАКЕРЫ?

Дополнительным негативом для нашей валюты стала как обычно геополитика. Во-первых, американцы предъявляют России за хакерские атаки, которым подверглись некоторые госучреждения США. Доказательств пока никаких, но американским властям это никогда не мешало. Обвинения могут потенциально привести к новым санкциям. И это пугает некоторых инвесторов. Тем более что дополнительным негативом стали несколько видео оппозиционера Алексея Навального, продолжающего обвинять российские власти в своем отравлении.

- На курс рубля негативно повлияла новая информация о числе компаний и госучреждений США, подвергшихся хакерской атаке, которую СМИ и ряд официальных лиц связывают с Россией, - говорит Юрий Попов.

- На курс рубля будет оказывать давление геополитика - российская валюта может подешеветь до 76 за доллар, - считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

ЦЕНТРОБАНК НЕ ДАСТ РУБЛЮ УПАСТЬ

Стабилизирующим фактором на мировом рынке остается сделка ОПЕК+. Она делает цены на нефть более-менее устойчивыми. По мнению многих экспертов, они останутся в районе 50 долларов за баррель. Эту цену можно считать равновесной. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного. А это значит, что и рубль будет более-менее стабильным. Хотя на него влияют и другие факторы.

- Мы не исключаем, что с начала 2021 года Минфин возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила. Если это произойдет, объемы покупок, безусловно, будут незначительные, не более $1 млрд в месяц при текущей конъюнктуре рынка, но важен сам факт того, что регулярная продажа валюты ЦБ сменится на покупку валюты правительством, - говорит Наталия Орлова, главный экономист Альфа Банка.

Напомним, последние несколько месяцев Центробанк продает немного валюты на рынке каждый день. Это одно из условий сделки по продаже пакета акций Сбербанка. И такое поведение оказывало поддержку рублю. С января ее не будет. Тем не менее в ЦБ при необходимости могут запустить другие механизмы для поддержки валюты (несмотря на то, что курс у нас официально плавающий).

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной научились поддерживать курс рубля мягкими методами. Никто не собирается тратить десятки и сотни миллиардов долларов на то, чтобы оставить рубль крепким, - как это было в 2008 году. ЦБ будет лишь сглаживать колебания: при падении поддерживать нашу валюту, а при росте – немного ослаблять. Собственно, так и было в апреле-мае этого года. ЦБ заранее стал продавать немного валюты, чтобы выровнять баланс спроса и предложения на бирже. Да, рубль упал. Но при таком катастрофическом снижении цен на нефть – до 10 – 15 долларов за баррель – девальвация рубля могла быть куда более серьезной.

Как считает Наталия Орлова, курс доллара в следующем году будет колебаться в районе 70 – 75 рублей. То есть даже немного укрепится по сравнению с нынешними значениями. Это будет связано с тем, что американская валюта будет терять больше. Власти США напечатали слишком много долларов – несколько триллионов - для поддержки своей экономики, а на днях одобрили очередной пакет финансовой помощи - еще на 900 миллиардов. В следующем году это будет еще сильнее отражаться на курсе американской валюты.

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