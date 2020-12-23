Черви выгоднее говядины: что мы будем есть через 20 лет

Уже в недалеком будущем наш рацион на 60 процентов будет состоять из искусственной еды Фото: Shutterstock

Еще в 1930 году британский премьер Уинстон Черчилль предрекал: «Через пятьдесят лет мы не будем абсурдно выращивать целого цыпленка, чтобы есть только грудки или крылышки, а будем выращивать эти части отдельно в подходящей среде». Как в воду глядел политик, хоть немного и обсчитался. По прошествии 90 лет человечество почти приблизилось к его «гастрономической» мечте и вовсю экспериментирует с производством альтернативной еды.

Напечатал и съел

Представьте себе: просыпаетесь вы утром, надеваете халат, тапочки с помпонами, топаете сонный на кухню, а там - вместо микроволновки – агрегат для печати еды, фудпринтер. Нажимаете на кнопочку на дисплее «Меню» – что бы такое съесть? – и печатаете себе на завтрак, ну, например, яичницу с беконом и хрустящие тосты. Или пару пышных оладушков. Фантастика? Не совсем.

Например, футуролог, кандидат исторических наук Александр Фокин (и не он один!) считает, что печатать сочные стейки, сосиски, бургеры и вообще все, что пузо ненасытное пожелает, мы сможем уже в обозримом будущем. И если сейчас с фудпринтерами «балуются» только специализированные исследовательские лаборатории, уже через 5-10 лет, такие аппараты пополнят список бытовой техники. А еще через пятилетку-другую будут пользоваться таким же спросом, как электрические чайники и утюги. К тому времени, по мнению японского технолога Ресукэ Сакаки – создателя технологии печати суши, еда «из принтера» станет дешевой и доступной.

За червями будущее

Все дело в том, что к 2040 году, по прогнозам словам футуролога Кирилла Игнатьева, порядка 60 процентов мирового рынка питания займет искусственная еда. И печать на 3D-принтерах будет лишь одним из способов ее производства. Но здесь сразу нужно расставить точки над i: речь идет не про несовместимый с пищеварительной системой человека, пластиковый рис, который зачем-то придумали изобретательные китайцы, а про самые обычные продукты, произведенные, скажем так, нетрадиционным, технологическим, способом. Основа такой еды – субстрат. Какой угодно - растительный, состоящий из живой клеточной биомассы или насекомых, перемолотых в белковый порошок.

- А что, черви с точки зрения затрат на производство белка намного перспективнее, чем коровы или свиньи, - заметил в беседе с КP.RU координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин. – Думаю, за ними будущее.- Их можно разводить в больших чанах, никакого специального корма не нужно.

Черви с точки зрения затрат на производство белка намного перспективнее, чем коровы или свиньи Фото: Shutterstock

Вот это замес

Вообще идей витает множество. Например, финны объявили, что к 2022 году наладят массовое производство белка из почвенных бактерий, малазийцы разрабатывают аналог свинины из бобов, пшеницы и грибов шиитаке, а в Нидерландах ученые вынашивают концепцию производства еды, которую люди будут печатать дома из ростков, выращенных на подоконнике. В целом, все ноу-хау сводятся к поискам новых ингредиентов и этапов техпроцесса. Способов же создания альтернативной пищи два – эрзац-еду «замешивают» из заменителей (природных и не очень) или выращивают из живых клеток животных в специальном биореакторе, как говорят в народе «в пробирках» (второй способ применим в большей степени к мясу).

Альтернативные продукты из растительно-нерастительных смесей - вчерашний день: те же соевые котлеты или синтетическая черная икра, сделанная из желатина, давным-давно продаются в магазинах. Еще в 1960-х годах прошлого столетия, с подачи академика Александра Несмеянова, советские ученые начали думать, как усовершенствовать рацион граждан, частично заменяя мясо на белковую зеленую биомассу, в том числе из планктона и водорослей. К тому времени американцы уже 10 лет, как проводили исследования в области производства искусственной пищи, стремясь расширить сферу применения дешевой соевой муки.

Расти-расти, лапка

Будущее же - за искусственно выращенным клеточным мясом.

- Это, как переход от бензинового двигателя к электрическому, - разъяснил KP.RU Андрей Рукавишников, директор по маркетингу российской компании 3D Bioprinting Solutions. - Есть начальная ступень - бензиновый мотор и высшая – начинка «Теслы», а по середине – гибридные двигатели, которые могут работать и на топливе, и на электричестве. В производстве искусственного мяса мир находится на этапе создания гибридов из растительных составляющих и животных. Полный отказ от растительного белка станет прорывом. Тогда мы сможем делать в лабораториях чистое мясо, без антибиотиков и гормонов. Думаю, оно появится на полках магазинов уже к концу десятилетия.

Кальмар VS нагетсы

Помните по осени СМИ шумели про напечатанного на 3D биопринтере кальмара, появившегося в меню одного из московских премиум-ресторанов братьев Березуцких? Так вот это - абсолютно растительный продукт. Его инженеры 3D Bioprinting Solutions, «настрочили» из фасолевой пасты с добавлением специй. По вкусу, говорят, не отличить от настоящего. Для аллергиков - отличная альтернатива. Правда, пока дорогая. Овощной сет, который украшает искусственный кальмар, стоит порядка 15 тысяч рублей.

- А в начале следующего года мы планируем презентовать напечатанные на биопринтере куриные нагетсы, - приоткрывает коммерческий секрет Андрей Рукавишников. – Это уже гибрид из бобовой пасты с размноженными «в пробирке» куриными клетками.

Предполагается, что вскоре такие нагетсы начнут вытеснять свои куриные прототипы в ресторанах быстрого питания. В США такие эксперименты уже проводились.

По прошествии 90 лет человечество почти приблизилось к его «гастрономической» мечте и вовсю экспериментирует с производством альтернативной еды. Фото: Shutterstock

Много-много голодных ртов

Вытеснение с рынка привычной еды непривычной должно произойти по вполне объективным причинам. Как говорится, это не мы такие, жизнь такая. Во-первых, нас становится больше. По прогнозам вашингтонского Бюро по численности населения, к 2050 году, на Земле будет жить порядка 10 миллиардов «человекоединиц». Против сегодняшних 7 миллиардов с «гаком». Чтобы прокормить такую ораву, предполагают аналитики ООН, нужно будет производить на 70 процентов больше еды. А для этого придется увеличить площадь пахотных и пастбищных земель минимум вдвое. Однако нет в мире ничего более губительного для экологии, чем сельское хозяйство. Культивированные земли «вытравливают» экосистему под корень.

Во-вторых, глобальная экономика ищет способы снизить затраты на производство пропитания. И использование технологий – конечно же, когда они перейдут из разряда стартапов в категорию массовых, один из них. Дешевле будет один раз сделать биопсию курице и потом бесконечно долго размножать полученные клетки «в пробирке», чем тратиться на содержание птицефабрик.

Против бойни

Плюс, и это третья причина, стимулирующая развитие «искусственного пищепрома», не нужно убивать бедных животных - тренд на гуманность тоже набирает обороты. Хотите душераздирающую цифру? Ежедневно в мире, по данным немецкой экологической организации «Друзья Земли», идет под нож порядка 200 миллиардов сельскохозяйственных животных!

- Будет шириться движение зоозащитников, - делает еще один прогноз футуролог Константин Фрумкин. – Возможно, со временем, для коров и свиней будут создаваться такие же приюты, как сейчас для кошек и собак. Содержать скор будет экономически не выгодно. Это уменьшит мотивацию ее разводить, но увеличит инвестиции в альтернативные способы производства пищи.

Деньги пахнут котлетами

К слову, крупные мировые финансовые воротилы давно поняли, что на новом типе еды в будущем можно будет делать хорошие деньги. Не зря же, скажем, Биз Стоун, основатель Твиттер, на пару с Билом Гейтсом в течение последних 10 лет вложили в развитие одной из штатовских компаний по производству «растительного мяса» больше 100 миллионов долларов.

- Создание искусственной еды — формирующаяся на наших глазах гигантская индустрия, - подчеркивает Андрей Рукавишников. – Но здесь еще много открытых вопросов.

Ну, например, выращенные в реакторе мясные клетки неважно держат форму и выглядят не как сочная свежая вырезка, а как невзрачный фарш. Из него, по цифровой модели, можно напечатать стейк или отбивную, но главная проблема – повторить мясную текстуру и волокнистость. Над этим сейчас работают. Ведь, чтобы мясоед отказался от «живого» куска говядины, в пользу искусственного, аналог ни в чем не должен уступать оригиналу.

Ежедневно в мире, по данным немецкой экологической организации «Друзья Земли», идет под нож порядка 200 миллиардов сельскохозяйственных животных! Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

КОШЕЛЕК

Первую котлету из выращенного клеточного мяса напечатали голландцы еще 7 лет назад. Стоила она тогда 300 тысяч долларов. А килограмм такого мяса – 1 миллион 200 тысяч. К 2020-му цена на него упала в 30 тысяч раз. Сейчас килограмм клеточного мяса голландцы продают за 80 долларов, а котлета из него стоит всего 10.

КОММЕНТАРИЙ

- Человеку необходимо разнообразное сбалансированное питание, - напоминает диетолог Ольга Деккер. - Может ли искусственная еда нас обеспечить витаминами, микроэлементами, жирами, клетчаткой? И насколько она будет разнообразной? Думаю, утолить голод альтернативной едой можно, а вот поддерживать здоровье - не факт. Может получиться обман своего тела. Как в случае с сахарозаменителями, люди не избавляются от тяги к сладкому, а просто заменяют обычный сахар на искусственный.

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