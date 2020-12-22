Финалистка "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко устроила обряд изгнания бесов из ребенка

Ирина Игнатенко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жуткое видео пыток ребенка на днях появилось в социальных сетях. На кадрах пользователи сразу узнали участницу двух сезонов популярной телепередачи «Битва экстрасенсов», Ирину Игнатенко. Брюнетка с собранными в хвост волосами явно видит, что ее снимают на видео и даже успевает позировать на камеру. Фон еще тот: плачущий ребенок, которого за руки и ноги держат мама и папа. Это они пригласили в свою квартиру в Подмосковье Ирину Игнатенко. Она обещала, мол, после обряда малыш будет паинькой, не бесплатно, конечно. Но ребенку все это колдовство явно пришлось не по вкусу.

Кроха, на вид не старше трех лет, стонет и извивается от боли и страха, кричит и умоляет отпустить. Но родители и Ирина словно и не слышат. В какой-то момент колдунья, так Ирина себя называет сама, и вовсе закрывает малышу рот и нос ладонью. Кажется, еще немного и задушит.

Кто и зачем опубликовал видео, история умалчивает. Но незамеченным оно не осталось. Одной из первых отреагировала детский омбудсмен Подмосковья.

- Я видела эти кадры и уже обратилась в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, - сообщила Ксения Мишонова.

Сама колдунья виновной себя не считает. Ирина в своей мистической манере уверят, что происходящее – скорее естественно, чем криминально.

- Мне очень жаль, что сегодня многие одержимые являются гостями психиатрических клиник. Посредством импульсов и воздействия на определённые нервные окончания, голосовые связки возможно излечить человека. В оккультизме это называется бесогонством. Только звучит страшно. На самом деле используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания - гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы. Прежде чем браться за определённые виды работы по изгнанию демона, я внимательно провожу анализ, внимательно знакомлюсь с историей болезни пациента. Бывают случаи, когда я не берусь, а отправляю на лечение в определённые медицинские учреждения, - прокомментировала Ирина Игнатенко.

Что будет телезвезде за такое «лечение», станет ясно после окончания проверки. Родителем ребенка, кстати, тоже грозит уголовная ответственность.

- Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в съемке видеоролика, а также место и обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, — прокомментировала Ольга Врадий, стариший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.