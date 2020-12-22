Интернет-кинотеатр tvzavr назвали лучшей технологичной онлайн-платформой

В Москве состоялась церемония вручения премии лучших телевизионных и онлайн-каналов. Фото: Shutterstock

В Москве состоялась церемония вручения премии лучших телевизионных и онлайн-каналов. Интернет-кинотеатр tvzavr получил награду и отмечен как лучшая технологичная онлайн-платформа.

tvzavr - один из крупнейших интернет-кинотеатров России. Видеотека интернет-кинотеатра постоянно пополняется преимущественно бесплатным контентом. Поэтому вы можете смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве, создавая свой собственный мир развлечений и досуга. В коллекции собраны лучшие фильмы, сериалы и мультфильмы: от советских лент до новинок кинопроката.

Кроме того, победителями премии стали:

«Север-шоу" RU TV - "Лучший развлекательный проект"

Music Box Gold - "Лучшее Музыкальное ТВ"

ЖАРА TV Елена Боска - "Лучший музыкальный ТВ продюсер"

Антон Шастун - "Лучший ведущий комедийных шоу"

MOSKONEWS - "Лучший международный музыкальный ТВ - обозреватель

Tvzavr - "Лучшая технологичная онлайн-платформа

5 TV - "Светская хроника" - "Лучший светский обозреватель