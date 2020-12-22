Интернет-кинотеатр tvzavr назвали лучшей технологичной онлайн-платформой

В Москве состоялась церемония вручения премии лучших телевизионных и онлайн-каналов.
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В Москве состоялась церемония вручения премии лучших телевизионных и онлайн-каналов. Интернет-кинотеатр tvzavr получил награду и отмечен как лучшая технологичная онлайн-платформа.
tvzavr - один из крупнейших интернет-кинотеатров России. Видеотека интернет-кинотеатра постоянно пополняется преимущественно бесплатным контентом. Поэтому вы можете смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве, создавая свой собственный мир развлечений и досуга. В коллекции собраны лучшие фильмы, сериалы и мультфильмы: от советских лент до новинок кинопроката.
Кроме того, победителями премии стали:
«Север-шоу" RU TV - "Лучший развлекательный проект"
Music Box Gold - "Лучшее Музыкальное ТВ"
ЖАРА TV Елена Боска - "Лучший музыкальный ТВ продюсер"
Антон Шастун - "Лучший ведущий комедийных шоу"
MOSKONEWS - "Лучший международный музыкальный ТВ - обозреватель
Tvzavr - "Лучшая технологичная онлайн-платформа
5 TV - "Светская хроника" - "Лучший светский обозреватель