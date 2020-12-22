Половина россиян пригласила бы за новогодний стол Путина, более четверти — Жириновского Фото: Shutterstock

Среди множества вопросов, который задавали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения согражданам, подводя итоги уходящего года, был и такой:

«Кого из политиков Вы бы пригласили к себе за новогодний стол на празднование Нового года?»

Респондентам предлагалось назвать пять фамилий, принимались только содержательные ответы.

Опрошенные ВЦИОМом россияне назвали в общей сложности 18 политиков, чье общество украсило (или скрасило) бы их новогодние посиделки.

Практически половина наших соотечественников (49%) были бы не прочь поднять бокал с шампанским под бой курантов с президентом Владимиром Путиным.

Уверенное второе место за виртуальным новогодним столом занял бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 29%.

На третьей позиции оказался премьер Михаил Мишустин, имя которого большинство россиян впервые услышали 11 месяцев назад, в январе уходящего года — 18%.

Ветеран большой политики и силовых ведомств, министр обороны Сергей Шойгу в этой гонке новогодних симпатий оказался на четвертом месте — 7%.

А пятое и шестое места поделили руководитель КПРФ Геннадий Зюганов и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров — по 5%.

Сразу у трех человек, вошедших в первую десятку — по 3% - у бывшего премьера, а ныне заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и «берлинского пациента» Алексея Навального.

Замкнул список с 2% бывший Хабаровский губернатор, ныне обвиняемый в убийстве Сергей Фургал.

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