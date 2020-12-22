В Москве обсудили партнерство Россия-Африка

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В Центре международной торговли состоялось общее собрание участников Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА)

В своем приветственном слове к собравшимся руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сказал, что для выработки конкретных предложений по дальнейшему развитию экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с Африкой при Секретариате созданы Координационный, Общественный и Научный Советы, а также Рабочая медиагруппа.

«Некоммерческий характер АЭССА с одной стороны и политико-дипломатическое сопровождение ее деятельности со стороны российского внешнеполитического ведомства и Секретариата дает возможность для полноценного функционирования», – сказал Олег Озеров.

Руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка подчеркнул, что на российско-африканском треке образовалось значительное окно возможностей, что не может не внушать оптимизм с точки зрения выполнения поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по удвоению товарооборота России с Африкой в течение ближайших нескольких лет.

Зампред АЭССА Сергей Лукша рассказал о состоявшихся в Африке переговорах с представителями властей в Сенегале, Мали и Гвинее, подчеркнув, что эти и другие государства по-прежнему готовы к реализации экономического сотрудничества с Россией.

«Во время наших встреч эти страны еще раз выразили стремление к экономическим и культурным связям с Российской Федерацией, видя в ходе подготовки и реализации Экономического форума Россия – Африка в 2022 году большой потенциал для развития крупных, в том числе совместных с нами планов», – сообщил Сергей Лукша.

Исполнительный директор АЭССА Анна Беляева, рассказав об основных направлениях развития, подробно остановилась на медийном сегменте, подчеркнув, что подготовка к Экономическому форуму Россия – Африка требует тщательного и скрупулезного подхода к освещению международного проекта.

Она также отметила, что в ходе подготовки к предстоящему Форуму планируется провести международную конференцию средств массовой информации с участием ведущих изданий России и Африки.

Советник АЭССА Андрей Пылёв сконцентрировал внимание на реализации гуманитарных проектов, востребованных, например, в Сенегале.

«В этой стране планируется проведение ряда проектов спортивного плана, в котором крайне заинтересованы и другие африканские государства. Опыт реализации этих мероприятий в нашей стране демонстрирует интерес, в первую очередь, молодежи, привитие ценностей здорового образа жизни», – сказал Андрей Пылёв.

Также он сообщил, что наведение мостов сотрудничества между Россией и Африкой опирается, в том числе на гуманитарную составляющую, играющую огромную роль в деле политического и экономического взаимодействия.

Фонд Росконгресс принял участие в мероприятии как член Ассоциации. О вступлении Фонда в участники АЭССА было объявлено на общем собрании.

«Развитие российско-африканской повестки уже давно является нашим приоритетом: успешное налаживание коммуникации с последующим потенциальным партнерством мы начали еще на первом Саммите и Экономическом форуме Россия – Африка в октябре 2019 года. Сегодня работа в этом направлении набирает новые обороты: создание различных советов при Секретариате Форума партнерства Россия – Африка позволяет действовать сразу по нескольким направлениям, делать это быстро и эффективно. Мы рады, что еще одним инструментом для нас по налаживанию связей между странами станет партнерство с АЭССА и непосредственное членство в Ассоциации. Уверен, нам удастся продемонстрировать африканским коллегам весь потенциал российского бизнеса, и нас ждут интересные партнерства и эффективное взаимодействие с Африканским континентом», – отметил руководитель Координационного совета при Секретариате Форума партнерства Россия – Африка, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.