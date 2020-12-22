«Начинают понимать»: Все меньше украинцев хотят в Евросоюз и НАТО

Вступить в североатлантический альянс желают сейчас 42% украинцев Фото: REUTERS

За год число украинцев, которые хотели бы присоединения страны к НАТО, сократилось, причем довольно значительно — сразу на 11%. Вступить в североатлантический альянс желают сейчас 42% украинцев. А войти в Евросоюз хотели бы 48%, на 5% меньше чем год назад. Это данные масштабного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии

- Профессиональные социологи рассказывали мне, что в подобных исследованиях с острыми вопросами о будущем Украины неточности могут достигать 30-40%. Люди просто бояться сказать правду, - рассказал kp.ru политолог, лидер движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов. - Кстати, когда вопрос формулируют в более мягкой форме, например, про отношение к России в целом и к русским людям, мы видим, что до 50 и даже больше людей настроены тут положительно.

Отношение к нашей стране у соседей, судя по данным опроса, улучшилось. Если в прошлом году только 6% украинцев высказались за военный союз с Россией и другими странами СНГ, то теперь таких почти в два раза больше — 11%.

Авторы исследования отмечают, что сторонники евроинтеграции преобладают на западе и в центре страны, тогда как на востоке сильны пророссийские настроения.

- Даже те, кто в 2014 году искренне поверил в мантру «Запад нам поможет», начинают понимать, что ошиблись в своих ожиданиях, - говорит Рогов. - Становится ясно, что Украина рассматривается Европой и США как некая прокладка между ними и Россией. Над территорией страны летают американские ядерные бомбардировщики, а уважаемая британская газета позволяет себе писать об учениях на юге Украины как о «тренировке на заднем дворе России». Об Украине как субъекте никто не говорит. Люди понимают, что все это приведет только в новой войне, потере территорий и жизни многих украинцев. До народа доход, что русофобия — это не просто не выгодно, это смертельно опасно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Записки киевлянки: «Прорыв» в Россию с Украины стоит уже 800 долларов. И люди все равно едут!

По ТВ дали выступить домайданному премьеру Азарову. Он сказал, что на Украине беспредел. А то мы не знали! (подробности)