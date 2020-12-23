Слабослышащие или глухие водители работают в такси наравне с обычными водителями. Может быть, они не смогут поддержать разговор, но точно также улыбнутся пассажиру при встрече и на прощание, аккуратно и оперативно доставят по нужному адресу, помогут поставить в багажник и достать из него тяжелые сумки или чемодан. К тому же в дороге далеко не все пассажиры любят беседовать. Многие предпочитают общаться с родными и друзьями в мессенджерах, решать рабочие вопросы по телефону, слушать музыку или серфить в интернете. Водителям с инвалидностью, бесспорно, работать несколько сложнее, требуется больше усилий.В ноябре Салават Салихов, один из слабослышащих водителей из Уфы, остался без работы. Его заблокировали в системе приема заказов после проверки, которую провели из-за жалоб пользователей, но история вызвала широкий резонанс, «Яндекс.Такси» быстро вернул водителю доступ в систему и компенсировал простой после тщательной проверки.Но такие случаи скорее исключение. Работа в такси – одна из немногих возможностей для водителей с инвалидностью трудоустроиться и зарабатывать.- Работаю в такси полгода. За рулем провожу по 12-14 часов в день, очень устают глаза. Работать не просто, но найти другой способ заработка глухому еще сложнее, - говорит водитель Андрей, работающий таксопарке Next в Москве. - Раньше я работал сборщиком-электромонтажником, но из-за кризиса перестали платить, пришлось уйти. Устроился курьером, но заработок был очень маленьким. Поиски другой работы давались не просто, у меня с детства потеря слуха, такие никому не нужны. Потом друг предложил поработать в такси. Я взял в таксопарке в аренду машину. Работа мне нравится, буду дальше продолжать. С клиентами все хорошо. Я всегда говорю, что я слабослышащий. Они понимают.ПРЕДУПРЕЖДАЕМ КЛИЕНТОВ, ЕСЛИ К НИМ ЕДЕТ СЛАБОСЛЫШАЩИЙ ВОДИТЕЛЬ- В нашем таксопарке работают 15 глухих водителей, и не было ни одного случая блокировки, - говорит Роман Ломакин, директор по эксплуатации таксопарка Next в Москве. - Бывают сложности с коммуникацией в тарифе «доставка», когда требуется позвонить в домофон и сказать, что приехал курьер, а водитель этого сделать не может, Это бывает неудобно, но некритично. Без работы из-за этого люди не остаются. Мы сами связываемся с клиентами, объясняем, что водитель глухой, и нужно спуститься открыть дверь.Также сложности могут возникнуть в случае нештатной ситуации на дороге или оформления документов. Но, по словам руководства таксопарка, на дальнейшее сотрудничество со слабослышащими водителями это не влияет.- Бывают ситуации, когда полицейский не понимает слабослышащего водителя и не учитывает его точку зрения. Были случаи, когда сотрудники просили приехать, чтобы помочь в нештатной ситуации, - рассказывает Роман Ломакин. – Мы помогали решить эту проблему, и водители продолжали работать дальше.Мы решили узнать и в других таксопарках, а как у них работают слабослышащие водители и были ли у них случаи блокировки.В САЛОНАХ ТАКСИ РАЗМЕЩАЕМ ЧЕХЛЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВОДИТЕЛЕ- У нас тоже есть опыт работы с глухими водителями, но никто из них не лишался работы из-за пропущенных звонков. А если водителю самому нужно обратиться в службу поддержки, он может использовать функцию обратного звонка. Ему перезвонят, и представитель таксиста сможет рассказать о проблемах. При регистрации водителей в системе мы отмечаем, что водитель слабослышащий, тогда при назначении заказа пассажир получает уведомление о том, что водитель слабослышащий и ему можно только написать в чате, позвонить нельзя, - поясняет директор таксопарка «Автопартнер» в Уфе Василь Готовчик. - Кроме того при трудоустройстве таких водителей мы размещаем в салонах авто на подголовниках кресел чехлы с информацией о том, что за рулем слабослышащий.По словам директора таксопарка, у глухих водителей во время работы возникают точно такие же вопросы, как и у обычных таксистов.- Обычно водители к нам обращаются с вопросами, связанными с финансовой деятельностью: бонусы начислили с опозданием, или произошли непонятные списания со счета. Но все это решаемо, - отмечает директор.- Иногда возникают проблемы с тем, что у таксиста падает рейтинг. Тогда дирекция поясняет, с чем это может быть связано и что в таком случае нужно делать, например, плавно ездить, пользоваться навигатором, не отвлекаться. Но точно такие же рекомендации мы даем и обычным водителям.РАБОТУ НАЙТИ НЕ ПРОСТОВ России больше 13 миллионов людей страдают нарушением слуха. Основная проблема, с которой сталкивают слабослышащие – поиск работы. Только 30% из общего числа трудоспособных людей с такой инвалидностью сейчас работают.По данным Всероссийского общества глухих, из реальных вариантов, куда глухих могут взять на работу – это водителями такси. Также периодически появляются варианты устроиться кассирами и подсобными рабочими в некоторые торговые сети и рестораны быстрого питания. Но все это капля в море по сравнению с тем, сколько людей ищут возможно зарабатывать и содержать свои семьи.