Киев жителей Донбасса привить не сможет, а Россия вакцину поставит — в ближайшее время

Вопрос не о принципиальном решении — оно принято. Вопрос только о сроках Фото: REUTERS

Украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников заявил в интервью изданию «Общественные новости», что все граждане Украины, оказавшиеся на территории Донбасса «в заложниках», должны получить прививки от коронавируса в первую очередь — но исключительно за пределами тех самых территорий. Вот тогда то Киев сможет все эффективно организовать. А глава Минздрава Незалежной Максим Степаненко утверждал, что его страна сможет привить всех донбассцев, имеющих украинские паспорта.

За комментарием «КП» обратилась к советнику главы ЛНР Родиону Мирошнику.

- Как Киев собирается ставить прививки людям из Донецка и Луганска, если у них у самих нет вакцины, и пока не предвидится?

- К такого рода заявлениям отношусь как к беспочвенным — как минимум. Насколько же наивно рассуждать о вариантах иммунизации населения государству, которое, действительно, не располагает вообще никакой вакциной! И ведь на сегодня у Киева нет не только своей вакцины, но и подтвержденных контрактов на поставку зарубежных препаратов от коронавируса!

- Зеленский требует от подчиненных, чтобы к весне все было, а лучше к февралю...

- Украина зарегистрирована в большой очереди, и, по данным издания «Экономист», получит вакцину вряд ли раньше 2022 года.

Потому все заявления и их вице-премьера, и главы Минздрава можно рассматривать исключительно как популистские. Не имеющими под собой ни малейшего основания.

- То есть со стороны Украины никакой помощи в вакцинации на Донбассе никто не ждет?

- За последние шесть с половиной лет никакой помощи нам не оказывалось. Речь шла лишь об обмане пенсионеров, которые вложили свои деньги в украинские пенсионные фонды. А сегодня украинская сторона платит лишь одному из 4 украинских пенсионеров. Остальным пенсии платятся перманентно, то и дело замораживаются, блокируются, требуя верификации. Ни одного гуманитарного конвоя со стороны Киева в адрес ЛНР или ДНР не поступало. Только со стороны международных организаций ( и России, разумеется).

- Вице-премьер Резников также заявил, что на трехсторонней рабочей группе в Минске вопрос о первоочередной иммунизации жителей Донбасса он еще не поднимал.

- Никаких гуманитарных действий Украина по отношению к жителям Донбасса не предпринимала и даже не обсуждала — вряд ли таковыми можно считать открытие переходов в сторону Украины. Но это не гуманитарные действия. Тем более, до конца октября они были блокированы — решением украинской стороны. Кстати, и сейчас она их блокирует из-за своего же отказа согласовывать режим их работы.

- Люди из Донецка, Луганска с российскими паспортами могут сделать прививку в Ростовской или других российских областях?

- Такие варианты есть, но сейчас рассматривается возможность вакцинироваться на территории республик. Вопрос не о принципиальном решении — оно принято. Вопрос только о сроках. Согласовываются количество доз и то, в какое именно время они поступят. Речь идет о ближайшем времени.

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