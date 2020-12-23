Помогли до и во время пандемии

Московская область помогла бизнесу до и во время пандемии. Фото: Shutterstock

Среди тех мер, что работали раньше и продолжают работать: субсидия на приобретение оборудования для малых и средних предприятий, субсидия для начинающих фермеров, субсидия для тех, кто пользуется лизингом, субсидия на социальное предпринимательство. А еще через центр «Мой бизнес» малые предприниматели могут получить помощь в счет оплаты определенных услуг. К ним относятся разработка сайта, маркетинговые исследования, продвижение бренда. Суммарно порядка 300 - 400 тысяч рублей - серьезная помощь для малых компаний.

Что касается мер, введенных во время пандемии, их задачей было быстрое развитие нужных секторов. Прежде всего производства средств индивидуальной защиты, санитайзеров, антисептиков. И сейчас мы уже не вспоминаем о том моменте, когда в продаже было не найти медицинских масок.

Валерия Гулимова Вице-президент, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Московской области

Без регионального сопровождения не удалось бы реализовать и некоторые меры федеральной поддержки. Так, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вместе с крупнейшими банками приняли экстренные меры по поддержанию малого и среднего бизнеса. Да, с одной стороны, власти Московской области принимали ограничительные меры. Но с другой стороны - Подмосковье было одним из тех регионов, где власть отстаивала интересы бизнеса перед Роспотребнадзором.

Большая помощь на уровне региональных властей и муниципалитетов была оказана арендодателям. Они ведь оказались на грани банкротства: с одной стороны, малый бизнес просит дать скидку на аренду, а с другой - самому арендодателю надо из чего-то заплатить налоги. Тогда региональные власти и муниципалитеты по рекомендации региона предоставили льготы по уплате налогов арендодателям, которые сделали скидку «малышам».

Отдельный пакет мер разработан для поддержки бизнеса в отдаленных городских округах Подмосковья: Зарайск, Коломна, Шаховская, Шатура, Луховицы, Волоколамск, Серебряные Пруды, Орехово-Зуево, Лотошино, Электрогорск. На этих территориях и раньше было непросто вести бизнес, а сейчас еще сложнее. Важно, чтобы предприниматели не закрыли свое дело. Среди предложенных мер поддержки: обнуление налога на имущество сроком до 10 лет и земельного налога на два года; получение льготного займа в региональном Фонде развития промышленности; увеличенная субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, субсидии на оборудование и лизинг для субъектов МСП, гранты для сельхозпроизводителей и другое.