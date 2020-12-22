Посол Дмитрий Мезенцев ответит на вопросы об отношениях России и Белоруссии

Дмитрий Мезенцев станет гостем программы «Государственный интерес» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев станет гостем программы «Государственный интерес» на российско-белорусском телеканале «БелРос» в среду, 23 декабря 2020 года.

Разговор пойдет о том, кто пытается расколоть общество, чтобы оторвать молодых белорусов от корней, чему бы удивилась основательница Витебска княгиня Ольга, увидев "Славянский базар", чей сейчас ход в углублении союзной интеграции, кто и зачем хочет отрезать Беларусь от России и почему люди могут жестоко обмануться в своих ожиданиях.

Обо всем этом Дмитрий Мезенцев расскажет в эксклюзивном интервью на союзном, российско-белорусском телеканале «БелРос» 23 декабря в 21.30 по московскому времени. С Дмитрием Мезенцевым беседовал известный журналист и политолог, сопредседатель сообщества «Друзья-Сябры» Владимир Мамонтов.