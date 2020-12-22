«Это была шутка!»: Судья не отпустил домой на Новый год школьницу, которая больше года живет в приюте

Оксана Романова с ноября 2019 года пытается добиться, чтобы ей вернули 16-летнюю дочь Фото: семейный архив.

В Черемушкинском суде Москвы сегодня могло случиться настоящее новогоднее чудо. По крайней мере, на это очень-очень-очень надеялись несколько человек. Про эти судебные разбирательства «Комсомолка» уже несколько раз рассказывала - москвичка Оксана Романова с ноября 2019 года пытается добиться, чтобы ей вернули 16-летнюю дочь.

Коротко напомним:

- В ноябре 2019 года Диана (имя девочки изменено) ссорится с мамой (не хотела мыть посуду) и уходит гулять.

- Около 23.00 ее в соседнем подъезде видит одноклассница Надя. «Меня мама из дома выгнала», - говорит ей Диана. Надя пишет об этом в соцсетях учительнице.

- Это было в выходные. Утром в понедельник педагог вызывает в школу полицейских. Те приезжают вместе с сотрудницей комиссии по делам несовершеннолетних. И увозят Диану.

- С тех пор девочка живет в приюте. Хотя и сама уже не раз писала заявления, что тогда в разговоре с подругой пошутила, и мама писала во все инстанции.

- Мы были дома у Романовых - чистая, светлая двушка, с ремонтом и приличной мебелью. Сама Оксана по образованию художник, сейчас работает с детьми.

- В общем, семья хоть и неполная (отец ушел сразу после рождения девочки), но вполне благополучная.

Органы опеки по суду пытаются добиться ограничения Оксаны Романовой в родительских правах, но затея так себе - ни на каких спецучетах женщина не состоит, ни административных, ни уголовных дел на нее никогда не заводили. Оснований для ограничений вроде как нет.

Первое заседание в Черемушкинском суде состоялось в ноябре. Затем судья Николай Алексеев принял решение перенести заседание на 22 декабря. Сегодня в суд привезли Диану - чтобы девушка (ей 16 уже) сама рассказала, где хочет жить, дома или в приюте.

- Сегодня нам впервые за много месяцев удалось пообщаться с дочерью нормально, долго, без всяких одергиваний, - рассказала kp.ru Оксана Романова. - Обычно это происходило в приюте и дочь постоянно норовили куда-то увести, следили, чтобы она что-то лишнее не сказала. А сегодня мы долго говорили в коридоре суда, пока ждали заседания. Она мне говорит: «Мам, я сейчас все скажу! Скажу, что это была шутка и я сильно-сильно хочу домой!» Мы ведь думали, надеялись, что сегодня все завершится и я смогу забрать мою девочку домой. Обсуждали, как она соскучилась по своей комнате, как покажет мне все свои новые рисунки...

Канун Нового года, главного семейного праздника. В такие дни все ждут чудес. Но в суде его не случилось. Судья Алексеев открыл заседание и тут же его... перенес.

- Органы опеки попросили приобщить к материалам свое заключение об исследовании квартиры Романовых. Они приходили недавно, проверяли условия, - говорит адвокат москвички Олег Владимирцев. - На изучение обычно дают 10-15 минут. Больше и не надо - там всего несколько листочков. Но судья почему-то принял решение отложить заседание на два месяца, на 16 февраля! С формулировкой: «у вас будет время ознакомиться с заключение опеки»...

В общем, все сурово, никаких скидок на новогодние сказки. Можно себе только предоставить, что творилось на душе у Даши, когда она услышала, что в приюте ей придется жить еще как минимум два месяца... Выйдя из зала суда девочка, конечно, разрыдалась.

- Моя дочь уже второй год подряд будет отмечать Новый год с посторонними людьми в приюте «Зюзино», - Оксана Романова и сама сейчас вот-вот заплачет. - И ведь никто не может объяснить, почему?! Из-за шутки?

Кстати, сотрудники органов опеки при проверке квартиры Оксаны Романовой не нашла никаких нарушений. «В квартире созданы условия для проживания, воспитания, развития и отдыха несовершеннолетней», - говорится в заключении. (Копия есть в распоряжении редакции).

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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