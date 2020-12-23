Резиденты особых экономических зон получают субсидии и гранты

Исполнительный директор компании «ПСК Фарма» из подмосковной дубны Евгения Шапиро.

Компания работает в Особой экономической зоне Подмосковья «Дубна» и занимается разработкой высокоэффективных лекарственных средств.

- У нас есть опыт работы в других регионах и потому нам есть с чем сравнивать. Мы считаем, что Московская область на правильном пути, в передовиках по поддержке бизнеса. Например, компании могут зайти в особые экономические зоны, быстро подключиться к действующим энергосетям и начать производство, - говорит Евгения Шапиро.

Первую производственную очередь «ПСК Фарма» запусти- ла в 2019 году. Порядка 80 процентов выпускаемых компанией препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- Мы выпускаем препараты от бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. По этим направлениям через 5 - 6 лет мы рассчитываем стать лидерами на российском фармрынке. Мы также производим препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, орфанных заболеваний (таких как муковисцидоз) и препараты для лечения ВИЧ, - рассказала Евгения. Власти Подмосковья поддерживают внедряемые компанией инновационные подходы в биофармацевтике. Уже дваж- ды компания получила региональную субсидию.

Первая - около 50 миллионов рублей - была выделена в счет частичной компенсации затрат на строительство инженерных систем. Вторая - 10 миллионов рублей - была предоставлена компании после запуска линии по производству таблеток, чтобы частично компенсировать затраты на приобретение дорогостоящего оборудования.

А недавно «ПСК Фарма» подала заявку на получение гранта в размере 10 миллионов рублей на научные разработки.

- Все получаемые субсидии мы вкладываем в работу предприятия и создание новых рабочих мест. В ближайшие два года мы намерены запустить вторую производственную линию. Если выиграем грант, то потратим деньги на покупку нового оборудования для производства фармацевтических субстанций, - рассказала «КП» Евгения Шапиро.

ЦИФРА

Для чего была создана компания

55,5%

Столько малых и средних компаний региона были созданы и используются владельцами для ведения настоящей деловой активности, а не просто для проведения транзакций. Это важный показатель, говорящий и о качестве самого бизнеса, и о созданных условиях для его развития.