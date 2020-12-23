Чего хотят предприниматели

В Подмосковье проходит большое количество проектов для бизнесменов: форумы, семинары, обучающие программы Фото: Shutterstock

В этот особенный год многие владельцы компаний ищут возможности, как устоять в кризис. «Комсомолка» выяснила у самих бизнесменов, какие меры поддержки им сейчас важнее всего.

Алексей Маслов из Реутова раньше работал в банке, а теперь он самостоятельный разработчик программ искусственного интеллекта «Хидбук Клауд».

Алексей Маслов.

- Я обслуживаюсь как ИП в подмосковном центре «Мой бизнес» в Реутове, цель - дальше расширять свой бизнес, - рассказывает Алексей. - Вначале мне помогли с подбором партнерской базы, клиентов, контрагентов на региональном рынке. К примеру, мы стали сотрудничать с магазинами «У Палыча». Любая точка контакта государства с предпринимателями - это сильная поддержка. Хочу, чтобы это взаимодействие развивалось дальше.

Владимир Денисов, предприниматель из Подольска, уже несколько лет успешно занимается консалтингом.

- Бизнес в этом году почти у всех просел. Но многие держатся. И мы тоже. В Подмосковье проходит большое количество проектов для бизнесменов: форумы, семинары, обучающие программы, инвестконкурсы. Я зарегистрирован на всех региональных сайтах господдержки и все интересное для своей компании (от форумов и вебинаров до новых мер поддержки в связи с коронакризисом) вношу в свой деловой календарь. Быть актуальным - важно. Вот, например, в ноябре начались лекции по продвижению в интернете и соцсетях - я далеко не новичок в онлайне, но кое-что почерпнул для себя. А несколько дней назад прошел правовой форум - рассказывали, как выстроить работу с сотрудниками на удаленке. Я бы так сказал: знания сейчас более ценны, чем субсидии.