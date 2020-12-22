Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за Алекса Родригеса

Дженнифер Лопес не хочет идти под венец с Алексом Родригесом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес призналась, что не хочет выходить замуж за Алекса Родригеса. 51-летняя певица и 45-летний бейсболист объявили о помолвке в марте прошлого года, и с тех пор не раз переносили дату бракосочетания. А теперь Джей Ло и вовсе сомневается — стоит ли ей идти под венец?

В интервью на шоу Энди Коэна SiriusXM Лопес ответила на вопросы ведущего о своих отношениях с женихом. Поп-дива призналась, что они совсем не спешат скорее расписаться и, возможно, будут как известная голливудская пара Голди Хоун и Курт Рассел жить вместе 37 лет, и не оформляя законного брака.

- Мы много говорили о свадьбе, но мы оба уже были в браке. И что это значит для нас? Разговор всегда сводится к вопросу: ты хочешь скорее пожениться? Нет, потому что нам некуда спешить, – рассказала Дженнифер.

Певица сообщила, что один раз ей уже пришлось отменить свадьбу. Жених и невеста планировали торжество летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - сообщила звезда. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.

Дженнифер говорит, что им с Алексом и так хорошо. Так зачем же выходить замуж? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алекс сделал предложение Дженнифер во время их романтического путешествия на Багамские острова. Жених обставил все очень романтично. На закате, во время прогулки по пляжу он встал на одно колено и вручил Джей Ло кольцо с огромным бриллиантом (кадрами этого события обручившаяся пара затем поделилась в соцсетях).

Алекс хорошо ладит с детьми Дженнифер — 12-летним близнецами Максом и Эммой, которых Лопес родила в браке с певцом Марком Энтони. А Джей Ло, в свою очередь, подружилась с дочками Родригеса от предыдущего брака.

Алекс сделал предложение Дженнифер во время их романтического путешествия на Багамские острова. Фото: Инстаграм.

Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат. Пол и стены дома выполнены из ценных пород дерева, в холлах есть несколько каминов, украшенных резьбой по камню. К дому прилегает участок площадью в 34 гектара. На нем расположился бассейн, беседка для барбекю и красивый сад.

Будущие супруги могут позволить себе такие траты. Алекс Родригес не менее успешен, чем его звездная невеста. По данным Forbes, за свою карьеру он заработал 300 млн долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 млн долларов.