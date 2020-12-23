Чем больше умею - тем выше доход

Программы бизнес-наставничества набирают популярность. Фото: Shutterstock

ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО

По данным исследования компании Deloitte, женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, и дамы активно открывают новые компании.

Факт: у нас в стране женщин-руководителей в малых компаниях (с выручкой менее 800 млн рублей в год) в 4,5 раза больше, чем в Европе, - уже 20%. В крупных компаниях - 12%, а в топ-200 крупнейших - 6,5%. Женское предпринимательство развивается стремительно, и специальная господдержка есть: льготы, субсидии, обучающие курсы.

Например, в ноябре - декабре 2020 года проходила бесплатная обучающая программа «Женский бизнес: Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю» для деловых женщин Подмосковья. Проект был организован Мининвестом Московской области совместно с платформой «Деловая среда»(Сбербанк). В рамках онлайн-программы женщинам-предпринимателям помогали выбрать бизнес-нишу и начать свое дело, найти баланс между бизнесом и семьей; наметить точки роста для своей идеи; учили грамотно управлять временем и силами. Спикеры проекта рассказывали, как устроить свой личный бренд.

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

А можно ли стать предпринимателем в самом юном возрасте? Легко! Для этого на сайте https://www.openlessons.biz/ работал проект «Открытые уроки», где, зарегистрировавшись, подмосковные подростки 14 лет и старше могли изучать информацию от наставников и выполнять их задания по бизнесу. Обучающиеся участвовали в онлайн-тренингах, которые провели успешные предприниматели Московской области. Лучшие участники получили призы, а все, кто дошел до конца курса, - дипломы.

«В рамках нашей программы школьники изучали основы ведения бизнеса и получили возможность реализовать свои собственные предпринимательские проекты в формате открытых уроков с участием действующих бизнесменов», - рассказали организаторы программы.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Пройти онлайн-курс МВА без отрыва от работы также можно на сайте университета «Синергия» https://synergy.ru/. Обучение по 5 специализациям длится 18 - 24 месяца.

Для начинающих и действующих предпринимателей Подмосковья ежегодно проводится «Программа наставничества». На сайте https://mymentor-mo.ru в течение 6 недель более 40 опытных предпринимателей и руководителей высшего звена помогают жителям региона проходить обучение по 7 модулям. К программе можно присоединиться в следующем году.

Из курса вы узнаете о системах налогообложения, бюджетировании и точке безубыточности, различных бизнес-моделях и о многом другом. Курс доступен после регистрации на сайте.

ЦИФРА

В России женщин - руководителей микрокомпаний 20% - в 4,5 раза больше, чем в Европе.

СПРАВКА

Все меры поддержки - здесь!

Четыре главных онлайн-ресурса для тех, кто имеет свое дело:

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ

https://mb.mosreg.ru/

На сайте можно узнать о многочисленных конкурсах, курсах, субсидиях, льготах для бизнеса региона, воспользоваться справочником, включающим в себя полезные телефоны.

Горячая линия Центра защиты и поддержки бизнеса: 0150

ПОРТАЛ МОЙ БИЗНЕС

https://мойбизнес.рф/

Здесь можно узнать, какие меры поддержки оказываются сектору малого и среднего предпринимательства в России, в том числе в период пандемии.

Горячая линия: 8 (800) 707 08 85

ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

https://smbn.ru/

Ресурс позволяет записаться на бесплатное обучение, рассчитать бизнес-план онлайн, подать заявку на льготный кредит, подобрать льготное помещение, изучать более 40 правовых кейсов и узнать о персональных мерах поддержки предпринимателей.

Кол-центр: 8 (800) 100 11 00

Инвестиционный портал Подмосковья

https://invest.mosreg.ru

Здесь предприниматели могут подобрать инвестиционную площадку и узнать полезную информацию в круглосуточном режиме. Платформа включает ряд удобных сервисов: калькулятор мер господдержки, кадастровые данные участков и истории успешных проектов.