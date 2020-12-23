Чем больше умею - тем выше доход

Программы бизнес-наставничества набирают популярность.
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ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО
По данным исследования компании Deloitte, женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, и дамы активно открывают новые компании.
Факт: у нас в стране женщин-руководителей в малых компаниях (с выручкой менее 800 млн рублей в год) в 4,5 раза больше, чем в Европе, - уже 20%. В крупных компаниях - 12%, а в топ-200 крупнейших - 6,5%. Женское предпринимательство развивается стремительно, и специальная господдержка есть: льготы, субсидии, обучающие курсы.
Например, в ноябре - декабре 2020 года проходила бесплатная обучающая программа «Женский бизнес: Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю» для деловых женщин Подмосковья. Проект был организован Мининвестом Московской области совместно с платформой «Деловая среда»(Сбербанк). В рамках онлайн-программы женщинам-предпринимателям помогали выбрать бизнес-нишу и начать свое дело, найти баланс между бизнесом и семьей; наметить точки роста для своей идеи; учили грамотно управлять временем и силами. Спикеры проекта рассказывали, как устроить свой личный бренд.
МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
А можно ли стать предпринимателем в самом юном возрасте? Легко! Для этого на сайте https://www.openlessons.biz/ работал проект «Открытые уроки», где, зарегистрировавшись, подмосковные подростки 14 лет и старше могли изучать информацию от наставников и выполнять их задания по бизнесу. Обучающиеся участвовали в онлайн-тренингах, которые провели успешные предприниматели Московской области. Лучшие участники получили призы, а все, кто дошел до конца курса, - дипломы.
«В рамках нашей программы школьники изучали основы ведения бизнеса и получили возможность реализовать свои собственные предпринимательские проекты в формате открытых уроков с участием действующих бизнесменов», - рассказали организаторы программы.
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Пройти онлайн-курс МВА без отрыва от работы также можно на сайте университета «Синергия» https://synergy.ru/. Обучение по 5 специализациям длится 18 - 24 месяца.
Для начинающих и действующих предпринимателей Подмосковья ежегодно проводится «Программа наставничества». На сайте https://mymentor-mo.ru в течение 6 недель более 40 опытных предпринимателей и руководителей высшего звена помогают жителям региона проходить обучение по 7 модулям. К программе можно присоединиться в следующем году.
Из курса вы узнаете о системах налогообложения, бюджетировании и точке безубыточности, различных бизнес-моделях и о многом другом. Курс доступен после регистрации на сайте.
ЦИФРА
В России женщин - руководителей микрокомпаний 20% - в 4,5 раза больше, чем в Европе.
СПРАВКА
Все меры поддержки - здесь!
Четыре главных онлайн-ресурса для тех, кто имеет свое дело:
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ
На сайте можно узнать о многочисленных конкурсах, курсах, субсидиях, льготах для бизнеса региона, воспользоваться справочником, включающим в себя полезные телефоны.
Горячая линия Центра защиты и поддержки бизнеса: 0150
ПОРТАЛ МОЙ БИЗНЕС
Здесь можно узнать, какие меры поддержки оказываются сектору малого и среднего предпринимательства в России, в том числе в период пандемии.
Горячая линия: 8 (800) 707 08 85
ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
Ресурс позволяет записаться на бесплатное обучение, рассчитать бизнес-план онлайн, подать заявку на льготный кредит, подобрать льготное помещение, изучать более 40 правовых кейсов и узнать о персональных мерах поддержки предпринимателей.
Кол-центр: 8 (800) 100 11 00
Инвестиционный портал Подмосковья
Здесь предприниматели могут подобрать инвестиционную площадку и узнать полезную информацию в круглосуточном режиме. Платформа включает ряд удобных сервисов: калькулятор мер господдержки, кадастровые данные участков и истории успешных проектов.