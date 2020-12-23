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Экономика

Нулевой километр: Путь к успеху начинается с простого шага

Для начинающих, решивших открыть собственное дело, даем пошаговую инструкцию от подмосковного предпринимателя с 20-летним стажем Ольги Козуб
Иван ГАЛЬПЕРИН
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Предприниматель Ольга Козуб открыла не одну компанию!

Предприниматель Ольга Козуб открыла не одну компанию!

Думаем

На старте всегда необходимо грамотно рассчитывать свои силы, чтобы в дальнейшем избежать печальных последствий.

Для начала объективно оцените свои ресурсы: время, деньги, знакомства. Если уверенность в своих силах имеется, то следует определиться с бизнес-идеей.

Основные критерии, по которым стоит строить свой бизнес: задумка должна быть реалистичной, и, главное, чтобы на нее имелся спрос.

Проведите мониторинг той ниши, которую вы выбрали. Изучите предпринимательские форумы и поучитесь таким образом на чужих ошибках. Подумайте, что вас привлекает больше: торговля, сфера услуг или производство.

Выбираем

Следующим этапом должен стать выбор типа юридического лица. У тех, кто решил заняться малым или средним бизнесом, есть три варианта: ООО, ИП и статус самозанятого. У каждой из этих форм свои преимущества и недостатки.

Например, при открытии ИП не требуется уставный капитал, однако предпринимателю необходимо выплачивать 35 тыс. рублей в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования вне зависимости от размера прибыли. Вносить средства придется, даже если вы ничего не заработали.

При открытии ООО вам будет необходим уставный капитал - не менее 10 тысяч рублей.

Получение статуса самозанятого - самый простой вариант, плюсом которого являются низкая налоговая ставка, легкая регистрация, а также отсутствие уставного капитала. Но есть минус -нельзя нанимать сотрудников.

Действуем

Для того чтобы воплотить в жизнь мечту о своем деле, необходимо зарегистрировать предприятие в налоговой. Есть классический путь, а есть альтернативный.

Классический:

1. Определитесь с кодами ОКВЭД (виды бизнес-деятельности). В заявлении пропишите все, которые могут пригодиться.

2. Заполните заявление по специализированной форме для ИП или ООО.

3. Заявите в налоговую о переходе на упрощенную систему налогообложения, заполнив заявление по форме 26.2-1.

4. Сделайте копию паспорта и оплатите госпошлину - 800 рублей для ИП и 4000 для ООО.

5. Через 10 дней получите готовые документы. Не забудьте заказать печать ИП или ООО.

6. Откройте счет в выбранном вами банке.

7. В течение 7 рабочих дней отправьте уведомление о своем счете в налоговую, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, чтобы с самого начала не получить штраф в 10 тысяч рублей.

Альтернативный:

Можно сразу обратиться в банк, в котором вы хотели бы открыть расчетный счет. Его сотрудники бесплатно примут у вас документы на регистрацию компании, вовремя передадут в налоговую нужные справки и уведомления, оплатят госпошлину. Вам останется только получить электронное подтверждение о регистрации вас - нового предпринимателя.

СОВЕТ

- Главное в бизнесе - любить свое дело и людей. Погружайтесь во все тонкости работы созданной вами компании. Так вы точно не прогадаете, - добавила Ольга Козуб.

Экономика: Бизнес

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