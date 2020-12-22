Владимир Путин стал для россиян политиком года, второе место досталось Мишустину

Главным политиком года стал для россиян, конечно, Владимир Путин Фото: REUTERS

Две трети россиян (66%) считают, что уходящий год был для них трудным, 30% назвали его очень плохим, 36% респондентов - скорее трудным. Об этом во вторник рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на онлайн конференции «Политические итоги года».

Как показал свежий опрос ВЦИОМ, уходящий год стал для россиян одним из самых депрессивных. Только один процент россиян считает 2020 год очень удачным. Это, по словам Валерия Федорова, антирекорд.

Россияне ждут президента в гости

Что касается ожиданий на 2021 год, то 70% россиян считают, что для них лично и из семей он станет лучше: 22% респондентов полагают, что будущий год станет весьма удачным, 48% участников опроса считают, что он будет в целом хорошим. Каждый четвертый россиянин (25%) не ждет ничего хорошего от наступающего года. По словам Валерия Федорова, это свидетельствует о неопределенности, люди не знают, что их ждет дальше.

Главным словом 2020 года россияне назвали «коронавирус» (так считает 61% респондентов), на втором месте - «поправки к Конституции» (29%), третье место разделили «самоизоляция», «дистанционное обучение» и «врачи» (по 23%).

Одним из главных событий уходящего года россияне также назвали поправки в Конституцию (наряду с пандемией и хорошей работой врачей).

Главным политиком года стал для россиян, конечно, Владимир Путин. В этой «номинации» за президента отдали голоса 38 процентов россиян, втором месте - премьер Михаил Мишустин (17%), впервые попавший в этот рейтинг. «Бронза» досталась министру обороны Сергею Шойгу (15%). За ним идут глава МИД Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

Отвечая на вопрос, кого бы вы хотели пригласить к себе в гости на Новый год, большинство россиян также назвали Владимира Путина. А вот второе место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. По словам Валерия Федорова, это сенсационный результат. На третьем месте премьер Михаил Мишустин.

Год под знаком Конституции

- Начиная с 15 января, когда президент обратился с Посланием к Федеральному собранию, страна весь год жила под знаком изменений в Конституцию, - говорит генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Возглавляемый им центр подготовил доклад, в котором представлен анализ внесенных в Конституцию поправок.

В докладе отмечается, что поправки принимались в сложный для страны момент, когда весь мир захлестнула первая волна коронавируса. Тем не менее, россияне откликнулись на то, чтобы проголосовать за внесение изменений в основной закон страны.

- Голосование было организовано так, что пойти на избирательный участок было безопаснее, чем в соседний магазин, - замечает Павел Данилин.

Поправки коснулись разнообразных сфер жизни общества, начиная от защиты семейных ценностей и права на труд и медицинскую помощь, заканчивая модернизацией власти.

Напомним 12 главных президентских поправок в Конституцию:

1. Приоритет Конституции России над международным законодательством.

2. Запрет на иностранное гражданство и наличие вида на жительство у высших чиновников.

3. Повышение требований, предъявляемых к кандидату в Президенты страны.

4. Ограничение пребывания в должности Президента только двумя сроками.

5. Закрепление в Конституции принципов единой системы публичной власти.

6. Закрепление в Конституции нормы о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), который не может быть ниже прожиточного минимума.

7. Закрепление в Конституции индексации пенсий.

8. Закрепление в Конституции статуса Государственного совета.

9. Предоставление Госдуме права утверждать премьер-министра, вице-премьера и федеральных министров.

10. Назначать на должности руководителей силовых ведомств и прокуроров субъектов Федерации после консультаций с Советом Федерации.

11. Предоставить Совету Федерации полномочия по отрешению от должности судей Верховного и Конституционного суда.

12. Наделить Конституционный суд возможностью по запросам главы государства проверять на соответствие Конституции федеральные конституционные законы.

- Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию еще раз подтвердило безоговорочное политическое лидерство Владимира Путина, а конституционные поправки 2020 года определили политическую динамику ближайших десятилетий развития России. Конституция-2020 — стратегический документ, обеспечивающий стране внутриполитическую стабильность, здоровье обществу, внешнеполитическую уверенность и устойчивость экономического развития, - говорится в докладе.

Докладчики отмечают, что поправки обеспечивают реальный баланс власти — Государственная дума и Совет Федерации могут влиять на формирование правительства и назначение силовых министров. Новые полномочия появились у глав регионов, благодаря в том числе фиксации в Конституции Государственного совета, и муниципалитетов.

- Госсовет - это дополнительный модуль управления страной. Он уже на деле доказал свою эффективность. Он по своей функциональной нагрузке близок к совету директоров крупной корпорации. В него входят министры и главы регионов, которые могут напрямую обсуждать что нужно какому региону для развития. То есть своего рода центральный штаб развития страны под управлением единой и эффективной команды, - отмечается в докладе.

Павел Данилин назвал это «новым путинским консенсусом».

- Произошло юридическое закрепление достижений последних 20 лет. На самом деле мы можем говорить о новом путинском консенсусе. Пускай на чуть более узкой, чем крымский консенсус, базе, но сформировавшейся, более сознательной и более серьезной, - заявил во время онлайн конференции Павел Данилин.

Эксперт также отметил, что сейчас идет трудный этап внедрения поправок в законодательство России. Государственная дума уже приняла в приоритетном порядке необходимые законы и активно над ними работает.

- Таким образом, вопреки распространяемым оппозиционерами представлениям, конституционные поправки затевались отнюдь не для того, чтобы обеспечить Владимиру Путину правовые основы для пролонгации президентских полномочий, - отметил Павел Данилин.