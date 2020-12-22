От выплат на детей до дачной амнистии - Единая Россия подвела итоги 2020 года

Ключевым источником социальных инициатив «Единой России» стали добровольцы в регионах - активисты волонтерских центров и региональных отделений партии.

СТИМУЛ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

«В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Это очевидная несправедливость и её надо устранить», — отметил в ходе брифинга по итогам работы фракции в Госдуме секретарь генсовета Андрей Турчак.

Политик уточнил, что сейчас «Единая Россия» дорабатывает еще один законопроект, который волонтеры предложили на форуме. Документ предусматривает повышение единовременного пособия беременным женщинам (в настоящее время оно чуть выше 600 руб.).

«Кроме того, мы предложили стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу во время пандемии. Можно было бы подумать о компенсации им части расходов при найме таких сотрудников», — сказал Андрей Турчак.

ЗАЩИТА ПЕРЕШЕДШИХ НА «УДАЛЕНКУ»

Напомним, с самого начала пандемии «Единая Россия» совместно с федеральным правительством оперативно разработали ряд законопроектов, которые во многом защитили людей от ее последствий. По инициативе партии в два раза увеличены пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 6 752 рублей. Упрощено и оформление социальных выплат - появилась возможность получать их в беззаявительном порядке. Выплаты медикам, работающим в красной зоне, освободили от НДФЛ. Также люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, получили право на кредитные каникулы.

Чтобы не допустить взрывного роста цен на лекарства, «Единая Россия» законодательно ограничила предельно допустимые розничные цены на лекарства и медицинские изделия. Кроме того, стало возможно покупать их онлайн. При этом в партии настояли на ужесточении ответственности за контрафакт, чтобы тем самым гарантировать качество лекарств.

Магистральным для «Единой России» в этом году стал вопрос защиты трудовых прав граждан. На старте пандемии работодатели отправляли сотрудников в неоплачиваемый отпуск или переводили на дистанционный режим со снижением зарплаты. Как результат — по инициативе «Единой России» приняты изменения в Трудовой кодекс, защитившие права работников «на удаленке». С 1 января 2021 года они вступят в силу. Причем, трудовое законодательство и дальше будут совершенствовать. В ближайшее время «Единая Россия» завершит подготовку законопроекта о занятости.

«Одна из основных целей — чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате. Рассчитываем внести документ в январе и принять уже в весеннюю сессию 2021 года», — сообщил Андрей Турчак.

В осеннюю сессию Госдума приняла еще ряд законопроектов «Единой России», направленных на социальную поддержку населения. Так, партийные активисты продлили автоматическое начисление выплат на детей до трех лет до 1 марта 2021 года. Принят закон, по которому молодые мамочки, которые находятся в декрете по уходу за ребенком, смогут повышать свою квалификацию и получать дополнительное образование, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а не только по месту регистрации. Кроме того, парламент поддержал закон, который позволит людям с инвалидностью получать средства реабилитации по месту пребывания (проще говоря - в любом населенном пункте).

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ

Особенно важной в условиях пандемии стала работа над бюджетом. «Единая Россия» включилась в нее совместно с правительством. Документ получился социально ориентированным. Партия отстояла финансирование приоритетных направлений. Помимо того, что в бюджете заложено исполнение всех социальных обязательств, включая деньги на развитие нацпроектов, предложенных Владимиром Путиным. Увеличена поддержка регионов, поскольку пандемия отразилась и на состоянии экономики. Кроме того, депутаты «Единой России» подготовили поправки, реализация которых в общей сложности потребует дополнительно 30 миллиардов рублей. Они направлены на повышение качества жизни людей — как в городах, так и на селе.

Не забыли парламентарии и о «вечных ценностях». В частности, принят законопроект партии о продлении «дачной амнистии» еще на 5 лет. Документ подразумевает возможность регистрировать дачные постройки по упрощённой процедуре. Кроме того, Госдума поддержала поправки, которые дадут возможность Фонду содействия реформированию ЖКХ привлекать заемные средства, чтобы ускорить в регионах расселение людей из аварийного жилья.

Еще на двух законодательных инициативах, внесенных в текущем году, «Единая Россия» сосредоточится уже в весеннюю сессию. Во-первых, это законопроект о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности. Предполагается, что получателям выплат не нужно будет ходить в госучреждения, проходить различные процедуры для начисления пенсий и решения других вопросов. Пенсионный фонд будет их автоматически назначать и индексировать. Во-вторых, законопроект о «гаражной амнистии» — он даст возможность быстро и просто оформить гаражи и участки под ними в собственность. Новыми правилами смогут воспользоваться более 3,5 миллионов россиян.

Также «Единая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект о защите минимального дохода граждан от взысканий. Кроме того, депутаты займутся вопросами совершенствования рынка лекарств.

«Мы уже не раз говорили об этом законопроекте, он направлен, в первую очередь, на защиту прав и интересов наших граждан, предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровых условий конкуренции на фармрынке», — резюмировал руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.