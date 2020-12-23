Ценность заморского вторсырья

Ни в одной западной стране нет возможности сдать килограмм-другой использованной бумаги за деньги. Но если речь идет о тоннах, то и макулатуру, и металлолом у вас готовы будут принять Фото: Shutterstock

Это в странах третьего мира целыми поколениями некоторые семьи живут за счет того, что находят, копаясь на свалках и мусорных полигонах. В Европе и Новом Свете среднестатистический гражданин скорее потеряет свои кровные, потому что ему начнут выписывать штрафы за несортируемые отходы. Но получить пару центов за содержимое своей мусорной корзины ему все же удастся.

Стеклотара, жестяные банки и пластиковые бутылки

Все это имеет залоговую стоимость в большинстве стран Европы и в США. В зависимости от территории и емкости тары - от 5 до 50 американских центов. Но только при условии, что во все это разливали напитки, а не бытовую химию. В Израиле планируют в ближайшее время распространить это правило и на пластиковые бутылки емкостью 1,5 л. Правда, сдавать такую посуду - дело хлопотное: нужно относить ее в специализированный пункт приема или магазин. Но не в каждом принимают стекло или алюминиевые банки. А кое-где за один раз у человека готовы принять не более 20 бутылок. Но в том же Израиле такая вторичка провоцирует криминальные разборки: местные мафиози требуют от владельцев ресторанов и кафе отдавать им за половинную стоимость все пустые бутылки и банки, а не везти все это в пункты приема.

Макулатура и металлолом

Ни в одной западной стране нет возможности сдать килограмм-другой использованной бумаги за деньги. Но если речь идет о тоннах, то и макулатуру, и металлолом у вас готовы будут принять за вполне приличные деньги. В США за тонну черного лома готовы заплатить до $250, гора бумаги такого же веса принесет $100.

Пищевые отходы

Из-за пандемии коронавируса нью-йоркская мэрия приостановила эксперимент: за 5 фунтов (чуть больше 2 кг) пищевых отходов, принесенных в пункты сбора на фермерских рынках, она платила $1. Выдавались эти деньги не купюрами или монетами, а сертификатом на эту сумму, который можно было потратить только на этом рынке.

Картриджи для принтера

Этот расходник для оргтехники стоит недешево, а служит недолго. Да, в картриджах действительно есть золото, но его содержание в них ничтожно. В США и Канаде большинство компаний по их производству, а также крупные сетевые магазины по продаже оргтехники принимают пустые картриджи обратно по цене $1 за штуку. И, пожалуй, это единственный вид мусора, на котором на Западе можно заработать хоть какие-то, но вполне реальные деньги.

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Оказалось, самое выгодное — отнести в пункт приема бесплатно (подробности)