Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Коронавирус у Ирины Муравьевой: что известно о состоянии здоровья артистки

О том, что у Ирины Муравьевой выявлен коронавирус, стало известно 22 декабря
Татьяна ЗИМНЯЯ
КомментироватьОставить комментарий
При благоприятном течении болезни Ирина Вадимовна выйдет на сцену после праздников

При благоприятном течении болезни Ирина Вадимовна выйдет на сцену после праздников

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Информация о коронавирусе у Ирины Муравьевой появилась днем 22 декабря. Актрису, якобы, госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу она попала еще три дня назад, а до того в течение недели лечилась дома, хотя у нее была высокая температура, головная боль и кашель.

Директор Малого театра Тамара Михайлова опровергла сообщения о госпитализации народной артистки. Она сообщила, что 71-летняя Муравьева по-прежнему лечится дома. По ее словам, коронавирус у актрисы протекает не в тяжелой форме. Однако домашний телефон Муравьевой молчит, мобильный - тоже.

Тамара Михайлова добавила, что при благоприятном течении болезни Ирина Вадимовна выйдет на сцену после праздников. Поэтому в афишу Малого театра внесены изменения - спектакль "Всегда зовите Долли!" с участием Муравьевой, запланированный на 29 декабря, заменен спектаклем "Вишневый сад".

Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ

Рекомендуемые