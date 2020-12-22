Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 22 декабря: как лечатся Ирина Муравьева и президент Франции

Ирина Муравьева вторую неделю лечится дома Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 22 декабря 2020 года:

Лечатся амбулаторно

71-летняя Ирина Муравьева вторую неделю лечится дома под наблюдением врачей. Коллеги актрисы из Малого театра рассказали, что она не была госпитализирована, и не находится в тяжелом состоянии – как сообщили ранее. Народная артистка с прошлой недели лечится от COVID-19. Звезда температурила, жаловалась на кашель, однако необходимости в госпитализации не было. Восстанавливаться Муравьева будет до конца года, а в театр вернется только после праздников. Поэтому ближайшие спектакли с ее участием заменили.

43-летний Ираклий Пирцхалава готовится в выходные сдавать повторный тест. Скоро уже две недели после диагностики у него COVID-19. Музыкант приехал из Грузии в Россию, чтобы выступить на музыкальной премии. Ираклий сейчас живет в Батуми, но ради шоу отправился в путь. По прибытию в Москву у артиста сразу поднялась температура, сейчас Пирцхалава чувствует себя нормально.

43-летний президент Франции Эммануэль Макрон продолжает лечение от коронавируса. Макрон уже записывал видеосообщение: сообщил, что чувствует себя неплохо, продолжает работать в самоизоляции, но менее интенсивно, чем обычно. В конце прошлой недели главный врач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон сообщил: «Наблюдаются прежние симптомы COVID-19 - усталость, кашель, мышечная боль. Это не мешает ему выполнять свою работу». По обновленной информации политик чувствует себя стабильно. Первая информация о коронавирусе у президента Франции появилась 17 декабря.