Анекдоты: Современное прочтение Достоевского: «Тварь я дрожащая или антитела имею?»

Свидетели Иеговы, позвонившие в квартиру пьяного преподавателя философии, приняли ислам прямо возле домофона.
* * *
- Алло! Вы почему не забираете машину?
- Какую?
- «Тойоту».
- А где?
- В автосалоне на Каширке!
- Минуточку! Я сейчас... Ура! Леха, не ищи! Мы вчера деньги не пропили! Мы машину купили!
* * *
- Доктор, скажите мне правду: почём я болен?..
* * *
В центре Питера ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.
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Промоутер в костюме батона был найден в парке мертвым в окружении обезумевших голубей.
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Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка? Перед рестораном девушка говорит: «Я буду только салатик».
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Я предлагаю ввести налог на некурящих. Судите сами: от курящих - огромное поступление денег в бюджет от продажи табачных изделий. Кроме этого, курящие, которые умирают раньше некурящих, экономят деньги Пенсионного фонда страны. А от некурящих - одни убытки.
Прошу Думу рассмотреть мое предложение!
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Еще не все потеряно, пока не требуется, чтобы 30% лауреатов Нобелевской премии были ЛГБТ.
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Опытный частный детектив быстро и достоверно установит, с чего это вдруг ваш муж такой счастливый.