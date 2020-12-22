Кислота из корня солодки убивает коронавирус

Немецкие ученые выяснили, что концентрация глицирризиновой кислоты, извлеченной из корня солодки, должна оставлять всего от 0,5 до 1 мг/мл, чтобы вирус SARS-CoV-2 уничтожался эффективно Фото: Shutterstock

Найдено вещество, способное подавлять коронавирус. Это глицирризиновая кислота, которую выделяют из корня солодки, еще одно название растения - лакрица. Кислота уже входит в ряд лекарственных препаратов, ее можно синтезировать химическим способом, то есть использовать растение не обязательно. Более того, глицирризиновая кислота работает против отдельных штаммов вируса герпеса, ветрянки и папилломы человека, лечит от вызываемых этими вирусами болезней. То, что она работает против SARS-CoV-2 доказали ученые из университетской клиники в Эссене (Германия).

Ждет ли нас в скором времени лекарство от ковида? О перспективах «Комсомолка» поговорила с кандидатом медицинских наук, иммунологом, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

- Глицирризиновая кислота – далеко не первое вещество, которое «in vitro», то есть на культурах клеток и, что называется, в пробирке, показывает высокую способность подавлять вирус SARS-CoV-2. Похожая ситуация была с противомалярийными препаратами, с лекарствами, которые применяются против ВИЧ, с ивермектином, средством, которое традиционно используют для лечения от паразитов. Все эти препараты показывали высокую активность по отношению к вирусу, когда испытания проходили отдельных культурах клеток, но это совсем не значит, что похожим образом дело будет обстоять и в организме живого человека, - говорит Николай Крючков.

Немецкие ученые выяснили, что концентрация глицирризиновой кислоты, извлеченной из корня солодки, должна оставлять всего от 0,5 до 1 мг/мл, чтобы вирус SARS-CoV-2 уничтожался эффективно, при 2 мг/мл остановка размножения вируса составляет 100 процентов, и для того, чтобы вирус погубить, можно применять и раствор корня солодки.

- Пришло ли время нам всем выпить настой на этом корне?

- Представьте, что у нас есть растительный экстракт, и мы его принимаем, и концентрация действующего вещества достаточна для того, чтобы коронавирус убить "в пробирке". Проблема в том, что, когда мы выпьем этот настой, он проделает большой путь, прежде чем дойти до цели – зараженных вирусом клеток. Он пройдет через желудок и кишечник, потом будет распределяться по тканям и органам, и концентрация активного вещества, того, которым мы собираемся вирус убить, в разных органах и тканях будет сильно отличаться. Велика вероятность того, что те клетки, которые поражены вирусом, и которые нам надо ингибировать (то есть подавить в них вирус) не получат нужного количества глицирризиновой кислоты. То есть, нужно еще очень много исследований провести, прежде чем будет готово лекарство. Тут важно понять и про способ доставки активного вещества к клеткам, и какая нужна концентрация. Выяснить, насколько лекарство эффективно, когда бывает токсично, как усваивается организмом, какие есть индивидуальные реакции на него.

Коллеги из Германии сделали только первый шаг на пути к возможному лекарству – доказали эффективность вещества в лаборатории, говорит наш эксперт.

- По глицирризину (химическому аналогу кислоты, извлекаемой из корня солодки, - прим. ред.) клинические исследования уже были, его безопасность для живого организма в целом доказана и найдены безопасный диапазон доз, поэтому в ситуации пандемии испытания препарата против коронавируса можно было бы начинать сразу со второй фазы. Подбирать дозу, оценивать безопасность и эффективность. Затем на больших группах пациентов проверять, насколько препарат способен лечить: снижает ли он тяжесть течения инфекции, риск осложнений и смерти. Если бы тесты на этой стадии прошли успешно, то тогда можно было бы утверждать, что, да, корень солодки или глицирризиновая кислота в определенной лекарственной форме, для приема внутрь, например, действительно работает, и затем можно было бы препарат регистрировать с этим показанием для применения.

- Стоит ли это того, есть ли перспективы?

- Теоретически, такое исследование могло бы занять меньше года. Учитывая то, что сейчас период пандемии, то на регистрацию можно было бы подавать и после завершения второй фазы испытаний. Другое дело, возьмется ли кто-то за финансирование? Такие лекарства на растительной основе и со всем известными активными веществами достаточно сложно запатентовать, и даже при том, что есть возможность использовать химический аналог, вероятность того, что препарат хорошо сработает на людях, невысока.

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