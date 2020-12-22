Медики, работающие в «красной зоне», получили подарки от предпринимателей

Ассоциация заслуженных врачей и наставников вручила подарки медикам. Фото: Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников

22 декабря в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (МОНИКИ) Ассоциация заслуженных врачей и наставников вручила подарки медикам.

В рамках благотворительного марафона «Бизнес-медикам», организованного Национальной Ассоциацией Заслуженных врачей и наставников при поддержке Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальной Ассоциации квалифицированных производителей, ИД «Комсомольская правда», бизнес-компании передали в дар полезную продукцию собственного производства врачам, которые сейчас находятся на первой линии фронта в борьбе с пандемией COVID-19.

Медицинскому персоналу МОНИКИ были переданы «умные часы» с функцией измерения кислорода в крови, защитные пластиковые экраны, адаптеры для снятия нагрузки при ношении масок, комплекты защитной одежды, кремы для рук, сухофрукты, бактериальные очистители воздуха, светильники, бесплатные доступы к системе поддержке врачебных решений.

В период пандемии крупнейшие компании, предприниматели, малый и средний бизнес по всему миру стремятся помочь врачам, оказавшимся главными борцами на коронавирусной передовой.

Врачи МОНИКИ поблагодарили компании, которые присоединились к благородной инициативе и не остались равнодушными: «Мир детства», «SMARTERRA RUSSIA», «МЕРЛИС», Саратовский электромеханический завод «РЭМО», «АЛГОМ», «СА Пластик», «Экофермер», «Красногорсклексредства», «BAPLED GROUP», «Соцмедика», «АЛГОМ» и другие.

Мероприятие открыл директор МОНИКИ Константин Соболев: «Спасибо, что все сегодня нашли время и собрались здесь. Для нас очень важна ваша поддержка. У нас есть ковидный госпиталь для тяжелых больных с Московской области, куда мы внедрили все новые методики, и также мы оказываем всю плановую помощь, активно участвуя в жизни области. Ваша помощь врачам очень нужна».

Директор МОНИКИ Константин Соболев (справа). Фото: Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников

Заместитель Министра здравоохранения Московской области Ольга Гребнева продолжила мероприятие, отметив поддержку разных слоев общества. «Сегодня мы находимся словно на военном положении, пандемия сплотила всех, весь народ. Мы ощущаем огромную поддержку со стороны бизнеса, простых людей,.. откликнулись абсолютно все, и все делали всё от души»,- отметила она.

После приветственного слова Ольга Гребнева наградила пятерых врачей МОНИКИ высшей наградой для медиков - Орденом Пирогова - за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, сопряженных с риском для жизни.

Заместитель Министра здравоохранения Московской области Ольга Гребнева (справа). Фото: Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников

Президент Национальной Ассоциации квалифицированных производителей, член президиума НП "Международный центр инжиниринга и инноваций" Татьяна Вьюгина, продолжая мероприятие, рассказала, что все компании практически сразу откликнулись на призыв и отправили свою продукцию медикам. «Предлагаю в следующий раз поставить перед нами конкретные задачи, - обратилась она к врачам, - для решения которых мы привлечем наших квалифицированных отечественных производителей», - предложила Вьюгина.

Компании «Соцмедика» и «АЛГОМ» предоставили врачам МОНИКИ бесплатные места для Систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) - информационных программ, предназначенных для помощи врачам и медицинским специалистам в работе с задачами, связанными с принятием клинических решений.

Компании «BAPLED GROUP” и «МЕРСЕЛИС» передали медицинские светильники, средства индивидуальной защиты и одежду для врачей, «Мир детства» - крем для рук, компания «Smarttera» - часы с функцией измерения кислорода в крови.

Председатель Московского отделения Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников Андрей Ватазин от имени Ассоциации передал директору МОНИКИ подарки: «Врачи, медсестры, санитары и другие медработники вот уже несколько месяцев работают в условиях экстремальной нагрузки. Ежедневно они борются за жизнь и здоровье пациентов не только с коронавирусом, но и другими болезнями. Мы дорожим нашими специалистами и ценим их. Медики МОНИКИ – настоящие герои, особенно в сегодняшних обстоятельствах. Они работают в сложных условиях. Такая помощь очень значима для медицинского сообщества, она придает дополнительные силы и энергию нашим героям!» - подчеркнул он.

Заместитель директора МОНИКИ по науке и международным отношениям Екатерина Какорина горячо поблагодарила участников марафона. «Очень приятно, что вы все не потеряли интерес к нашей работе и не потеряли желание нам помогать. Наша работа сейчас стала еще более сложной, так как люди кроме COVID не перестают болеть и другими болезнями и им нужно оказывать помощь».

Главврач МОНИКИ Анна Мильто добавила: «Всегда очень приятно получать подарки. Это мероприятие не случайно называется Марафоном, поэтому он будет продолжаться. Спасибо вам за внимание, которое вы уделяете нам. Вместе мы со всем справимся!»

Главврач МОНИКИ Анна Мильто Фото: Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников

В заключении мероприятия Константин Соболев ещё раз поблагодарил всех собравшихся за оказанную помощь и выразил надежду, что это благотворительное движение будет набирать обороты и поддержит и многие другие медицинские организации.

Напомним, что Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников регулярно поддерживает пациентов и медицинский персонал, который находится в самом центре борьбы с COVID-19. Ранее благотворительная помощь была передана в РКБ № 1 города Красногорска и в Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции при Правительстве республики Дагестан. Ассоциация планирует собрать комплекты полезной продукции для врачей других больниц Москвы и других регионов.

НАША СПРАВКА

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников создана для объединения активных, признанных в профессиональной и общественной среде членов медицинского сообщества России, имеющих своей целью развитие общественных, профессиональных, гражданских, политических сил, выработку согласованных действий, направленных на воссоздание важнейшего актива государства – здоровья нации.