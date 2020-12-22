Бывшая подруга раскрыла страшные подробности жизни Божены Рынски и Игоря Малашенко

По словам Белоцерковской, она до последнего не решалась делиться чужими секретами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В светской тусовке разразился невиданный доселе скандал. Ника Белоцерковская обнародовала скандальные подробности личной жизни Божены Рынски и Игоря Малашенко. Вдова пригрозила судом. В ответ на это Ника опубликовала переписку с бывшей приятельницей.

Кто бы мог подумать, что некогда тепло общавшиеся Ника Белоцерковская и Божена Рынска разругаются в пух и прах. В своем Фейсбуке Ника опубликовала пост, в котором раскрыла страшные подробности личной жизни бывшей подруги с Игорем Малашенко.

По словам Белоцерковской, она до последнего не решалась делиться чужими секретами. Как утверждает Ника, Игорь Малашенко "не хотел детей" от Рынски. "Он специально нажирался в мясо, чтобы сбегать с ЭКО. И давай называть вещи своими именами и честно", - пишет она.

Кроме этого Белоцерковская сообщила, что Малашенко "втихаря написал завещание" не в пользу Божены. Она предложила бывшей приятельнице рассказать, как та "била любимого смертным боем". "До крови, до гематом. Из-за денег. Из-за вонючих денег избивала несчастного старика. Страшнее унижения для мужика сложно представить", - делится Ника.

В светской тусовке разразился невиданный доселе скандал

В ответ Рынска заявила, что "приняла решение бороться со всеми клеветниками". "Пощады не будет никому. Судиться будем за каждую лживую букву. У нас есть медицинская карта Игоря, посмертный анализ крови, осмотр тела, протоколы его бесед с психиатром, которые убедительно развенчают клевету негодяев. У меня есть железные доказательства на каждое слово лжи", - заверила обозревательница.

В ответ Ника Белоцерковская опубликовала переписку с Боженой. Таким образом, по ее словам, она ответила на угрозы Рынски судом.

Игорь Малашенко "не хотел детей" от Рынски Фото: Евгения ГУСЕВА

Отметим, Белоцерковская и Божена когда-то были действительно подругами. Ника подарила Рынске сумку Биркин из кожи страуса. Однажды официант залил эту сумку кофе. Божена эту сумку продавала вроде как по весьма завышенной цене. Судьбу сумки освещала долго, мощно и со вкусом в своем блоге. Вероятно, Ника была обижена, что подруга таким образом рассталась с ее подарком.

Напомним, 25 февраля 2019 года стало известно о том, что 64-летний Игорь Малашенко покончил с собой. Бездыханное тело миллионера обнаружила его экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию. В марте 2020 года Божена сообщила, что родила дочь Женю. Рождение ребенка ровно через год после смерти биологического отца Игоря Малашенко стало возможным благодаря современной медицине и суррогатной маме. Вдова присутствовала на родах и сразу взяла дочку на руки.

"Игоревна - копия папы. И форма головы, и фигура. Потрясающие длинные пальцы, узкие плечики, длинные ножки. Вся в Игоря. Только глаза моего цвета и моей формы сейчас стали, а взгляд - его. И крупная, ест, как акуленок, все первые вещи уже малы. Мама ей купила ползунков на вырост. Какое на вырос - тють-в-тють. Уже коробка набралась ползунков, из которых выросла", - хвасталась счастливая мамочка в блоге.