Вопрос дня: Что вы загадаете в новогоднюю ночь?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы, писатель:
- Дописать новый роман, и чтобы он получился. А для страны побольше человечности и взаимопомощи.
Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист, ведущий Радио «КП» (97,2 FM):
- Здоровья маме, семье и всем деткам, а стране побыстрее выйти из сумрака.
Роман ПЛЮТА, председатель общественной организации «Православный союз»:
- Я пожелаю немного любви - к себе и к людям. Потому что когда у людей есть любовь, они становятся добрее, терпимее и светлее. А это именно то, чего нам всем сегодня очень не хватает!
Елена ГРИШИНА, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС:
- Повышение уровня жизни и решение проблем с медициной.
Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:
- Чтобы не было войны.
Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:
- Не психовать и не терять облика человеческого, как бы это порой ни было непросто.
Вася ЛОЖКИН (Алексей КУДЕЛИН), художник:
- Скорей бы уже закончилась вся эта эпопея с локдауном, а все, кто болеет, выздоровели, а все здоровые не заболевали.
Эдуард БОЯКОВ, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:
- Хочется, чтобы театрам уже можно было открыться нормально, чтобы были полные залы на спектаклях.
Михаил БОЯРСКИЙ, актер:
- Чтобы следующий год прошел спокойнее, чтобы семья была в порядке и все как можно чаще виделись.
Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:
- Себе я хочу пожелать и стране размеренности. Нам навязывают сейчас какие-то чуждые ритмы жизни. Нужно стоять на своем.