Вопрос дня: Что вы загадаете в новогоднюю ночь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы, писатель:

- Дописать новый роман, и чтобы он получился. А для страны побольше человечности и взаимопомощи.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист, ведущий Радио «КП» (97,2 FM):

- Здоровья маме, семье и всем деткам, а стране побыстрее выйти из сумрака.

Роман ПЛЮТА, председатель общественной организации «Православный союз»:

- Я пожелаю немного любви - к себе и к людям. Потому что когда у людей есть любовь, они становятся добрее, терпимее и светлее. А это именно то, чего нам всем сегодня очень не хватает!

Елена ГРИШИНА, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС:

- Повышение уровня жизни и решение проблем с медициной.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Чтобы не было войны.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:

- Не психовать и не терять облика человеческого, как бы это порой ни было непросто.

Вася ЛОЖКИН (Алексей КУДЕЛИН), художник:

- Скорей бы уже закончилась вся эта эпопея с локдауном, а все, кто болеет, выздоровели, а все здоровые не заболевали.

Эдуард БОЯКОВ, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:

- Хочется, чтобы театрам уже можно было открыться нормально, чтобы были полные залы на спектаклях.

Михаил БОЯРСКИЙ, актер:

- Чтобы следующий год прошел спокойнее, чтобы семья была в порядке и все как можно чаще виделись.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- Себе я хочу пожелать и стране размеренности. Нам навязывают сейчас какие-то чуждые ритмы жизни. Нужно стоять на своем.