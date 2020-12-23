Семь новых мгновений «Самой красивой страны»

Сяо Чжу. «Ночь на Севере». Финалист в номинации «Пейзаж» в 2020 году.
Открылся прием работ на VII фотоконкурс РГО. Принять в нем участие по-прежнему может любой житель планеты, вне зависимости от национальности, возраста и профессионализма. Единственное правило - чтобы фотография была сделана на территории России. За первое место во взрослых номинациях ждет награда в четверть миллиона рублей, а в детской - профессиональная фотокамера.
Однако в этом году введено семь новшеств, которые делают участие еще более интересным. Итак:
1. Теперь можно присылать не только фото, но и видео! В новую номинацию «За кадром» принимаются ролики (не более трех минут), посвященные истории создания того или иного фотоснимка, присланного на конкурс. Причем видео можно будет снять как в экспедиции, так и по возвращении из нее. Главное, чтобы автор увлекательно рассказал о том, как рождался кадр.
2. Значительно расширены границы номинации «Живой архив». Ее задача - снять те же места, что были запечатлены на фотографиях XIX - начала ХХ века. Сейчас номинация в значительной степени сформирована на основе снимков Сергея Прокудина-Горского - основоположника отечественной цветной фотографии, члена Императорского Русского географического общества. Но не только! В этом году авторам дается возможность загрузить старые снимки из собственных семейных архивов и повторить их на новый лад. А значит, нас ждет много душевных работ.
3. По предложению Сергея Шойгу в список основных введена новая номинация - «Магия воды». Здесь ожидаются фотографии водной стихии во всем ее многообразии: от ласковых летних дождей до суровых водопадов.
Владилен Зубарев. «Летние луговые песни». Финалист в номинации «Дикие животные».
4. Опять же по инициативе президента РГО Сергея Шойгу вернулся «Приз зрительских симпатий» - его обладателя выберут интернет-голосованием.
5. Появился специальный приз «Заповедная Россия» от банка ВТБ - его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях, в том числе и с помощью фотоловушек.
6. Кроме «Многоликой России», в жанре портретных снимков можно будет попробовать себя в рамках специальной номинации «Россия в лицах старшего поколения» от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
7. И самое приятное - теперь в каждой номинации будет определяться не только победитель, но и обладатели 2-го и 3-го мест! Таким образом, награжденных станет гораздо больше.
Желаем удачи всем участникам! Остается добавить, что ваши работы ждут до 5 апреля 2021 года на сайте photo.rgo.ru.
КОНКРЕТНО
Детский конкурс (до 16 лет)
«Пейзаж»
«Мир животных»
«Мир людей»
«Макромир»
Основные номинации
«Пейзаж»
«Дикие животные»
«Эти забавные животные»
«Фотопроект»
«Россия с высоты птичьего полета»
«Искусство дикой природы (арт-фото)»
«Многоликая Россия»
«Снято на смартфон»
«Живой архив»
«Магия воды»
Специальные призы
«Приз зрительских симпатий»
«За кадром»
«Заповедная Россия»
«Россия в лицах старшего поколения»
Олег Богданов. «Лиса». Финалист в номинации «Эти забавные животные».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
4 года - возраст самого молодого участника конкурса
98 лет - возраст самого старшего
2015 год - появился фотоконкурс РГО
250 000 рублей - премия за победу в каждой номинации
510 000 фото было прислано на конкурс за шесть лет
Сказано!
«За все время существования «Самой красивой страны» я не встречал ни одного плохого снимка, присланного на конкурс. Особенно мне нравятся работы в номинации «Многоликая Россия» - прекрасные проникновенные портреты… Смотрю на эти снимки и искренне жалею только об одном - что по долгу службы не могу участвовать в конкурсе».
(Сергей ШОЙГУ, президент РГО, член жюри фотоконкурса.)