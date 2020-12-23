Семь новых мгновений «Самой красивой страны»

Сяо Чжу. «Ночь на Севере». Финалист в номинации «Пейзаж» в 2020 году.

Открылся прием работ на VII фотоконкурс РГО. Принять в нем участие по-прежнему может любой житель планеты, вне зависимости от национальности, возраста и профессионализма. Единственное правило - чтобы фотография была сделана на территории России. За первое место во взрослых номинациях ждет награда в четверть миллиона рублей, а в детской - профессиональная фотокамера.

Однако в этом году введено семь новшеств, которые делают участие еще более интересным. Итак:

1. Теперь можно присылать не только фото, но и видео! В новую номинацию «За кадром» принимаются ролики (не более трех минут), посвященные истории создания того или иного фотоснимка, присланного на конкурс. Причем видео можно будет снять как в экспедиции, так и по возвращении из нее. Главное, чтобы автор увлекательно рассказал о том, как рождался кадр.

2. Значительно расширены границы номинации «Живой архив». Ее задача - снять те же места, что были запечатлены на фотографиях XIX - начала ХХ века. Сейчас номинация в значительной степени сформирована на основе снимков Сергея Прокудина-Горского - основоположника отечественной цветной фотографии, члена Императорского Русского географического общества. Но не только! В этом году авторам дается возможность загрузить старые снимки из собственных семейных архивов и повторить их на новый лад. А значит, нас ждет много душевных работ.

3. По предложению Сергея Шойгу в список основных введена новая номинация - «Магия воды». Здесь ожидаются фотографии водной стихии во всем ее многообразии: от ласковых летних дождей до суровых водопадов.

Владилен Зубарев. «Летние луговые песни». Финалист в номинации «Дикие животные».

4. Опять же по инициативе президента РГО Сергея Шойгу вернулся «Приз зрительских симпатий» - его обладателя выберут интернет-голосованием.

5. Появился специальный приз «Заповедная Россия» от банка ВТБ - его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях, в том числе и с помощью фотоловушек.

6. Кроме «Многоликой России», в жанре портретных снимков можно будет попробовать себя в рамках специальной номинации «Россия в лицах старшего поколения» от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

7. И самое приятное - теперь в каждой номинации будет определяться не только победитель, но и обладатели 2-го и 3-го мест! Таким образом, награжденных станет гораздо больше.

Желаем удачи всем участникам! Остается добавить, что ваши работы ждут до 5 апреля 2021 года на сайте photo.rgo.ru.

КОНКРЕТНО

Детский конкурс (до 16 лет)

«Пейзаж»

«Мир животных»

«Мир людей»

«Макромир»

Основные номинации

«Пейзаж»

«Дикие животные»

«Эти забавные животные»

«Фотопроект»

«Россия с высоты птичьего полета»

«Искусство дикой природы (арт-фото)»

«Многоликая Россия»

«Снято на смартфон»

«Живой архив»

«Магия воды»

Специальные призы

«Приз зрительских симпатий»

«За кадром»

«Заповедная Россия»

«Россия в лицах старшего поколения»

Олег Богданов. «Лиса». Финалист в номинации «Эти забавные животные».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 года - возраст самого молодого участника конкурса

98 лет - возраст самого старшего

2015 год - появился фотоконкурс РГО

250 000 рублей - премия за победу в каждой номинации

510 000 фото было прислано на конкурс за шесть лет

Сказано!

«За все время существования «Самой красивой страны» я не встречал ни одного плохого снимка, присланного на конкурс. Особенно мне нравятся работы в номинации «Многоликая Россия» - прекрасные проникновенные портреты… Смотрю на эти снимки и искренне жалею только об одном - что по долгу службы не могу участвовать в конкурсе».

(Сергей ШОЙГУ, президент РГО, член жюри фотоконкурса.)