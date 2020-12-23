Ждать денег от Белого Бычка? Гороскоп финансов и карьеры на 2021 год

Ждать денег от Белого Бычка? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Овен

(21.03 - 19.04)

Год в финансовом плане без потрясений. В делах возможны и провалы, и успехи. Звезды рекомендуют быть внимательнее к своему окружению, старым друзьям, доверенным лицам и людям, с которыми вас объединяют материальные интересы. По вине кого-то из них вы можете периодически терять достаточно крупные суммы. Но появятся и новые источники доходов, так что финансовое равновесие сохранить удается. Люди, оказавшие в прошлом вам помощь и покровительство, в этом году не смогут этого сделать, и вам придется многие вопросы решать самостоятельно.

Большое значение приобретут контакты с коллегами из других городов или стран, начнется полноценное сотрудничество. В ряде случаев развивающийся бизнес или новая работа заставят подумать о переезде.

Телец

(20.04 - 20.05)

В денежном плане год благоприятный, переживаний не доставит. Финансовая ситуация стабильна, доходы многих представителей вашего знака несколько увеличатся, а расходов станет меньше. Вложения будут выгодными.

В профессиональной деятельности начинается новый цикл, который может определить развитие событий на много лет вперед. Это откроет перед вами новые возможности, которые будут причудливо переплетаться со старыми проблемами. Так, у служащего появится шанс получить новую работу, и, скорее всего, это будет расширение полномочий на прежнем месте или новая, более перспективная должность.

Близнецы

(21.05 - 21.06)

Год может сложиться неровно. Больших доходов не будет, следите за расходами. Зато в профессиональном плане открываются новые перспективы. Возможно, это будет возобновление отношений с прежними партнерами, сотрудничество получит новый импульс и новую, более перспективную базу. Будьте открыты к диалогу, не упускайте шанса.

Предпринимателям и начальникам следует подготовиться к проверкам, вероятность которых весьма высока во второй половине января, в феврале, июне и декабре. В эти же периоды возможно появление или возобновление юридических проблем. Но, несмотря на это, вы неуклонно движетесь вперед и ближе к концу года многого добьетесь.

Предприниматели выйдут на другие рубежи и более стабильные доходы, а служащие могут рассчитывать на новую, более оплачиваемую работу.

Рак

(22.06 - 22.07)

Для многих представителей вашего знака год может оказаться сложным. Это своеобразный переходный период, когда придется разбираться с проблемами прошлых лет, отдавать долги, выполнять различные, взятые на себя обязательства. Звезды советуют постараться сохранять самообладание.

Служащий может по разным причинам покинуть прежнее место работы, однако поиск другого приложения своих талантов, скорее всего, затянется, поэтому подумайте более семи раз, прежде чем начинать резать.

Следите за тратами, не время сорить деньгами. Легких денег в этом году вряд ли стоит ждать. Помните о том, что любые финансовые риски не оправданны. Особенная осмотрительность предписана всем, чья деятельность связана с финансами, - банкирам, брокерам, бухгалтерам.

Лев

(23.07 - 22.08)

Разорительным год не станет, но и придется попотеть. В финансовом отношении год может сложиться неровно. Ситуация заметно улучшится только к концу года. Запаситесь терпением. Без денег сидеть не придется, работа идет, и заработки будут. В работе потребуются выдержка и усердие. Некоторые цели будут достигаться с таким трудом, что возникнет вопрос: стоит ли продолжать начатое? Дать ответ сможете только вы.

В этом году вы можете попасть в сильную зависимость от партнеров по делу. Если проявите чудеса дипломатии, сможете избежать разногласий. Но некоторые предприниматели неожиданно выяснят, что их взгляды кардинально отличаются от представлений партнеров. Это приведет к конфликту, а в ряде случаев речь пойдет и о разделе дела.

Служащий столкнется с жесткой конкуренцией; возможны неожиданные конфликты с начальством, которые поставят под сомнение сам смысл работы в организации. Звезды рекомендуют обратиться за помощью к друзьям или к кому-то из доброжелательно настроенных покровителей, способных смягчить ситуацию. Самыми сложными месяцами в профессиональном плане могут стать вторая половина января, февраль, май, декабрь.

Дева

(23.08 - 22.09)

В финансовом плане год может сложиться лучше предыдущего. Денег становится больше, но и трудиться придется изо всех сил. Доход будет зависеть от вашей активности.

Год может оказаться поворотным для вашего дела и смелых карьерных мечтаний. Работы будет много, вас ждет успех. Любые барьеры преодолеете - помните, «дорогу осилит идущий». Если имеются вопросы юридического характера, они также будут преодолены. На служащего могут возложить дополнительные обязанности, которые будут неплохо оплачены. Возможно и небольшое повышение в рамках прежней, знакомой организации.

В сложных ситуациях этого года вам можно рассчитывать на себя и на старых преданных друзей.

Весы

(23.09 - 22.10)

Если сумеете контролировать свои траты, сохраните баланс в финансах. Вам захочется вкладывать в новые дела, но будьте предельно осторожны.

Для людей творческих профессий год очень удачный и везучий в плане реализации планов и проектов. Мечты и реальность редко дружат друг с другом, но на этот раз вам удастся их совместить. Для многих представителей знака это год перемен в лучшую сторону. Вы можете выйти на качественно новый профессиональный уровень.

2021 год дает вам отличный творческий импульс, подарит новые идеи, но иногда реализация будет затруднена. Придется чем-то пожертвовать, чтобы получить результат, но своего вы добьетесь.

Деньги - именно с этим ограничивающим фактором столкнутся свободные предприниматели и начальники всех мастей; строго следуйте собственным интересам и помните о том, что компромисс может быть только взаимовыгодным - любая уступка с вашей стороны чревата отступлением в дальнейшем. Предприниматели и начальники должны быть внимательнее к подчиненным, поскольку не все они честны, надежны, компетентны. И если есть идея кого-то заменить, то это решение окажется правильным.

Скорпион

(23.10 - 21.11)

С деньгами в течение всего года могут возникать проблемы, в отдельных случаях из-за неустойчивой профессиональной ситуации. Придется вспомнить и об экономии... Год напряженный. Предприниматели и начальники могут вступить в конфликт с деловыми партнерами, и на кону окажутся земля, недвижимость или другая крупная собственность. Бури на эту тему будут то разгораться, то затихать, пытайтесь находить компромиссное решение. Во второй половине года ситуация улучшится, возможны приятные сюрпризы и подарки.

Стрелец

(22.11 - 21.12)

Год благоприятный. Что касается доходов, то они будут по меньшей мере стабильны, а то и порадуют. Деньги у вас не переведутся. Достаточно перспективны в материальном плане январь, март, апрель, май, вторая половина августа, сентябрь, а также вторая половина декабря.

В профессиональном плане год откроет вам новые возможности и горизонты.

Козерог

(22.12 - 19.01)

Явный позитив в делах профессиональных, растущие доходы. Материальная сфера может быть неспокойной только из-за растущих потребностей близких людей.

Ваш покровитель Сатурн по-прежнему зовет вас вперед и вверх. В делах профессиональных радикальные перемены вам не грозят, и революции здесь не предвидится. Вы создали крепкую базу, она стабильно работает и может обеспечить вас всем необходимым. Однако Юпитер переходит в сектор неба, ответственный за переезд, различные перемещения, и, вероятно, вам придется много ездить.

Ожидается укрепление профессиональных позиций, возможно повышение по карьерной лестнице, увеличение дохода.

Водолей

(20.01 - 18.02)

Год удачный, без потерь. Финансовая ситуация улучшится, и особенно это станет заметным во второй половине года. У вас появятся новые профессиональные возможности. Вы станете увереннее в себе и настроитесь на полную реализацию ресурсов, имеющихся в наличии. Для людей творческих профессий год везучий.

Однако в 2021 году бизнесменам придется столкнуться и с рядом неожиданных проблем. Конфликты с оппонентами, связанные с недвижимостью, будут длиться весь год, но в конечном итоге закончатся вашей победой.

Рыбы

(19.02 - 20.03)

В финансовом плане год стабильный. В первой половине ваши дела будут складываться очень неплохо. Реальны старт новых проектов, финансовые успехи, общение со многими интересными людьми, увеличение влияния и популярности в своем кругу. Однако с июня рассчитывать на фортуну не придется, предстоят испытания на прочность. Если будете внимательно относиться к обязанностям, справитесь.

Те, кто имеет давние юридические проблемы, столкнутся с их неожиданным поворотом. Учтите и то, что окружающим будут видны не только ваши достоинства, но и различные недостатки, а потому постарайтесь контролировать все, что вы делаете и говорите.