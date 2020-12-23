Красное не надевать: как правильно украсить дом и сервировать стол в новогоднюю ночь

Главные цвета года - белый, бежевый, зеленый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По китайскому календарю 2021 год наступит лишь 12 февраля. Однако многие из нас привыкли встречать 1 января с учетом китайских традиций. Следующий год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Итак, как следует провести праздник? Что надеть и как украсить дом? Ответы дает наш астролог Елизавета НЕБЕСНАЯ.

Как отметить

Тут, представьте себе, все очень созвучно новым правилам антиковидной безопасности. Бык - за основательность и устои. А поэтому встречать Новый, 2021 год нужно вокруг главы семейного клана, в кругу близких и родственников. Никаких случайных знакомых или приятелей ваших родственников во время застолья быть не должно.

Чтобы праздник не превратился в сплошную обжираловку, придумайте сценарий вечера, поздравления, приготовьте подборку песен или мелодий, застольные игры (и небольшие призы!), продумайте церемонию обмена подарками. Можно заранее посвятить домочадцев в свои планы, чтобы призыв выполнить что-то во время конкурса не застал их врасплох.

Центральное место в трапезе должны занять салаты, причем овощные, с зеленью. Фото: Shutterstock

А что на стол поставим?

На этот раз (наконец-то!) можно забыть про сложные блюда. Бык - за простоту! Центральное место в трапезе должны занять салаты, причем овощные, с зеленью.

Конечно, без оливье российский стол не может считаться праздничным, поэтому просто проследите, чтобы он был без говядины.

Также можно включить в меню салаты с крупами - рисом, булгуром, с полезной и модной киноа. Предвкушая год Быка, главным блюдом лучше назначить запеченную птицу - утку, гуся, индейку, перепелов, курицу. На гарнир - все те же крупы.

Бык - за простоту! Фото: Shutterstock

Еще хорошо бы порадовать Быка молочными блюдами. Здорово, если на столе будут сыры, молочные соусы.

Не забываем про десерты. Здесь тоже богатый выбор: чизкейки, панакота, молочные желе, сметанные торты, коктейли.

Комплимент хозяину года. Фото: Shutterstock

Белые скатерти и горшочек с зеленью

В этом году выбираем более спокойный интерьер и декорации.

Можно оформить праздник в торжественном стиле: кипенно-белые скатерти, крахмальные салфетки. Допустимы детали золотого, серебряного и зеленого цвета. Это могут быть салфетки, подушки, текстильные дорожки на стол, а также свечи. Еще лучше, если свечи будут серебристые.

Комплимент хозяину года, без этого никак. Можно сделать инсталляцию из колосков, сухоцветов или пророщенного овса. Все это продается в цветочных магазинах и зоотоварах.

Хорошая идея некоторые тарелки ставить в эдакие «гнезда» из сена, главное, чтобы это выглядело аккуратно. Еще можно украсить стол снопиками из сена, перевязанными зелеными ленточками. Сено продают во всех зоомагазинах круглый год. В ход можно пустить яркие овощи - морковь, небольшие тыковки. Если в семье есть дети, они с удовольствием займутся таким декорированием.

Во что нарядиться

Помните про элегантность. Бык - франт, так что не стоит садиться за стол в своих обычных джинсах или домашнем платье. На всякий случай повторим: Бык неоднозначно относится к всевозможным оттенкам красного. От одного вида впадает в ярость. Нам такая реакция совсем ни к чему. Поэтому выбираем нейтральные туалеты белого и близкого к нему цветов - бежевого, слоновой кости, топленого молока, сливочного, алебастрового, кремового. Кроме того, Бык любит зеленый цвет: тут тоже есть где разгуляться - от болотного до оливкового и изумрудного.

Бык у нас будет Металлический, значит, можно экспериментировать с блестящими тканями: пускаем в дело люрекс, бисер, пайетки. И не забываем про аксессуары. Прекрасной половине подойдут серьги, ожерелья и браслеты (нет-нет, все сразу надевать не стоит!) из белого металла. Особенно актуальны сейчас массивные украшения.

Мужчины могут выбрать на праздничный вечер металлические запонки для сорочки, мужскую брошь. Если есть галстук, его неплохо украсить специальной булавкой.

Символ года обязателен. Фото: Shutterstock

Без талисмана никуда

Перед праздником в нашем доме обязательно должно появиться изображение символа года. Лучше, если оно будет отвечать главным характеристикам, то есть будет из белого металла. Приобретайте картины, панно, фарфор с его изображением - чашки, тарелки, вазы.

Можно приобрести статуэтку. Считается, что изображение быка, ко всему прочему, привлекает в дом мужскую силу и богатство.

Не забываем про украшения в виде тельцов - подвески, серьги или шармы на браслеты.

Помните, у талисманов есть свои законы. Чтобы он работал, каждый раз, взглянув на него, необходимо вспомнить обо всем хорошем, что сулит нам Бык, а также о своих целях и мечтах.

Обязательно перед праздником проведите в квартире генеральную уборку. Бык любит пространство, чистоту и против залежей. Избавьтесь от старых вещей - продайте или отдайте.

КСТАТИ

Бык предпочитает уютные подарки

Помним про семейственность Быка? Поэтому лучший презент - тот, что связан с домом, уютом, хозяйством.

Мужчины оценят хорошие строительные инструменты, а также набор разделочных досок или приспособлений для готовки. Отлично подойдут корзинки с сырами, напитками.

Никогда не будут лишними сорочки, шарфы. А вот от кожаных изделий - перчаток, бумажников, еженедельников - пока лучше отказаться.

Женщинам наверняка придутся по вкусу наборы изящной фарфоровой посуды, коллекционные книги, необычное постельное белье. Можно подарить косметические средства. Только тут стоит выбирать такие, которые не учитывают индивидуальные особенности. Не нужно дарить крем для лица, декоративную косметику, если вы точно не знаете, что именно любит ваша избранница. А вот наборы для ванной, средства по уходу за руками подойдут большинству.