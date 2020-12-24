Мы указали счета благотворительного фонда, куда можно было отправить деньги для ребят. И вот на днях мы получили письмо от главы благотворительного фонда «Сердце». Спасибо большое тем, кто откликнулся на наш призыв и перечислил деньги для донецких мальчиков и девочек!«Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность за публикацию статьи о нас в «Комсомольской правде». Мы не ожидали и даже мечтать об этом не могли. Огромное количество людей отзывалось - писали, звонили, перечисляли. Мы собрали очень приличную сумму, там не только на подарки хватит и на что-то более глобальное (есть идеи, мы уже работаем, но более плотно будем работать с января, так как сейчас совсем нет времени). И, конечно же, я обязательно об этом напишу пост. Искренне благодарю весь коллектив «Комсомольской правды». Отдельное спасибо автору публикации Юлии Андриенко, одно удовольствие с ней общаться. Огромное вам спасибо!Инна Сасим, руководитель благотворительного фонда «Сердце».Спасибо за отзывчивость, дорогие читатели!Ваша «Комсомолка».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотням детей Донбасса подарили новогоднее чудоПубликация в «Комсомольской правде» помогла собрать больше 1 миллиона рублей, теперь организаторы акции планируют открыть реабилитационный центр (подробности)