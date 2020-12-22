"Большой медовый месяц": Илья Авербух высказался о жизни с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгие годы скрывали свои отношения Фото: Борис КУДРЯВОВ

Илья Авербух эмоционально высказался о свадьбе с Лизой Арзамасовой. 47-летний фигурист и 25-летняя звезда сериала "Паины дочки" поженились в воскресенье, 20 декабря 2020 года после десяти лет знакомства.

Илья Авербух поделился эмоциями после свадьбы с Лизой Арзамасовой. Бракосочетание прославленного фигуриста и актрисы стало одним из самых ожидаемых событий уходящего года. "Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие. С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь", - цитирует Илью "СтарХит".

Он поблагодарил всех неравнодушных за теплые слова. "Очень тронуты каждым сообщением, спасибо вам за то море добра, в которое вы нас окунули. Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше - наша жизнь", - признался Авербух.

Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгие годы скрывали свои отношения от любопытных глаз. Лишь минувшим летом они рассказали о романе. Авербух познакомился с Лизой, когда ей было 15 лет. "Скорее всего, это Лиза его убедила обнародовать роман. Это нужно, прежде всего, ей. С Лизой они познакомились в 2010 году, она участвовала в проекте Первого канала «Лед и пламень», где Авербух был постановщиком и продюсером. И я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала непрофессиональная фигуристка", - заявила ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина.

Авербух развелся со своей женой Ириной Лобачевой 13 лет назад. Супруги были вместе на протяжении 12 лет. В их браке родился сын Мартин. Сейчас ребенку 16 лет, он живет в загородном доме вместе с отцом. Мартин, к слову, положительно воспринял новый брак папы и одним из первых поздравил молодоженов.