Измена Тарзана - лишь цветочки: Наташу Королеву настиг новый удар

Наташа Королева с мужем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для Наташи Королевой уходящий год, как и для многих, оказался непростым. Певица пережила измену мужа Сергея Глушко. Но адюльтер супруга - это лишь цветочки. Самым страшным испытанием и ударом для нее стало разочарование в друзьях.

"Уходящий год принес много разочарований в людях, которых я считала своими друзьями. Это, поверьте, очень болезненно! Но, видимо, надо было посмотреть на многих со стороны. И этот год дал мне такую возможность. Любой минус, который происходит в жизни, я всегда превращаю в плюс. Но разочарование в друзьях - это самый большой удар для меня", - рассказала Наташа Королева.

По словам певицы, многие люди, которых она уважала, проявили себя после скандала с изменой Тарзана не самым лучшим образом. Наташа не стала называть имен. Отметив лишь, что кто-то извинился перед ней, а кто-то сделал вид, что ничего не произошло. "Один из них прислал сообщение с извинениями: мол, ввели в заблуждение... Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая…", - говорит Наталья.

Она также рассказала, что в погоне за сенсацией ее супругу предлагали большие деньги за участие в шоу. "Сергею предлагали три миллиона рулей. Но он на таких вещах не зарабатывает!", - сказала, как отрезала, артистка.

Любая женщина, когда у нее происходят негативные события в жизни, меняется. Тем самым она стирает все плохое и идет вперед совсем другая, преображенная. Королева решилась на кардинальное преображение. Она сделала себе афрокудри. "Волосы оказались очень длинными - надо было сделать их, конечно, покороче. Но я психанула так психанула! Первые десять дней ужасно тянуло голову - просто нечеловеческие ощущения, будто с тебя снимают скальп", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Ранее Королева признавалась, что такого тяжелого года она не помнит. Многое в ее жизни перевернулось с ног на голову. "Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами", - делилась болью знаменитость.