Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 23 декабря 2020

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В БАКУ ОБЪЯВИЛИ ПРИЗЫВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил новый указ "О призыве граждан на реальную военную службу" с 1 по 30 января 2021 года.

"Родившиеся в 2003 году (кому исполнилось 18 лет в день призыва), а также родившиеся в 1986-2002-х годах, в возрасте 35 лет, не прошедшие службу в Вооруженных Силах Азербайджана, не имеющие права на отсрочку должны быть призваны на реальную военную службу в январе 2021 года", - отдал распоряжение Алиев.

Стало также известно, что турецкие военные саперы перешли к тренировкам по инженерному обеспечению в азербайджанских поселениях.

"Находящаяся в нашей стране группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в специальных инженерных городках проводит тренировки по выполнению задач инженерного обеспечения. В ходе тренировок саперы проводят разведку местности, выполняют учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, используя специальные средства и специально обученных собак. После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана", - сообщает Минобороны Азербайджана.

В ЕРЕВАНЕ НАЧАЛСЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРОТЕСТ

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил бригаду, которой командует генерал-майор Артак Тоноян. Арутюнян дал командному составу воинской части конкретные поручения, наметил "предстоящие приоритетные направления работы".

"В ходе визита министр обороны проинспектировал территорию воинской части, ознакомился с условиями хранения аудиторов, казарм и оружия воинской части, в одной из частей он поощрил резервистов и добровольцев, которые участвовали в защите Карабаха", - сообщает сайт Минообороны Армении.

В это время в Ереване протестующие перешли к круглосуточному протесту. Они остались ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, где продолжают требовать отставки премьера Никола Пашиняна. Обещают разойтись только после выполнения всех их требований.

МИРОТВОРЦЫ РАЗМИНИРОВАЛИ 100 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

- Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, - заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что за прошедшие сутки специалисты Международного противоминного центра Минобороны России очистили от взрывоопасных предметов 15 гектаров местности и более 4,5 (4,6) километров дорог, проверено 11 зданий и сооружений. Обнаружено и вывезено для уничтожения 307 взрывоопасных предметов. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8 600 взрывоопасных предметов.

- Специалистами медицинского отряда Минобороны России в населенном пункте Гиши оказана медицинская помощь 35 жителям. Всего российские военные медики оказали помощь 807 жителям Нагорного Карабаха, из которых более 100 – дети, - отметил Конашенков.

Представитель военного ведомства также подчеркнул, что за минувшие сутки более 350 местных жителей вернулись в свои дома с территории Армении. А всего за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 42 700 беженцев.

Российские миротворцы регистрируют вернувшихся граждан и продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 528 телефонных обращений, поступивших по «горячей линии».

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