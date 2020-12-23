Авиапассажиры в столичном аэропорту "Шереметьево". Фото: Андрей АБРАМОВ

Новогодние праздники – время шумных вечеринок, веселья до утра, наплыва туристов... Именно поэтому во многих странах вводят дополнительные антиковидные ограничения на эти даты. Не во всех. Например, в Дубае и на Кубе, на Мальдивах и Занзибаре праздничный отдых не будет отличаться от обычного (хотя, конечно, он совсем не тот, что был до пандемии).

ТУРЦИЯ: БЕЗ ВЕЧЕРИНОК В ОТЕЛЯХ

В Турции на новогодние праздники вводится комендантский час на несколько суток – с 21.00 31 декабря до 5 утра 4 января. Местным жителям нельзя покидать свои дома.

Но! На туристов комендантский час не распространяется. Это подтвердили в МВД Турции и в российском посольстве. Большинство россиян отдыхают в отелях “Все включено” в Анталье и на других курортах, и практически не выходят с территории – а потому комендантского часа попросту не заметят. Тем, кто летит в Стамбул или другие города, важно всегда иметь при себе документы, подтверждающие, что вы турист – авиабилеты, ваучер отеля.

Комендантский час в принципе не означает, что жизнь в стране замирает полностью. Будут работать продуктовые магазины и рынки, с 10 до 17 часов. Открыты аптеки и больницы. Рестораны и кафе готовы обеспечить едой на вынос или организовать доставку. Рестораны и магазины в аэропортах не закроются. Такси, трансфер из аэропорта в отель на автобусе – все это будет.

Впрочем, ограничения все же отразятся на праздничном отдыхе. В отелях запретили любые новогодние развлекательные программы (вечеринки, шоу, гала-ужины), живую музыку, выступления диджеев. А после 22 часов табу и на музыку в записи. Если гала-ужины или другие праздничные мероприятия гости оплатили заранее, гостиницы обещают вернуть деньги.

На набережной Стамбула. Фото: REUTERS

При этом рестораны и бары в отелях будут работать по обычному графику (то есть допоздна), обслуживать им разрешено только постояльцев. Так что встретить 2021-й с шампанским и хорошим ужином в Анталье вполне реально. Но – в тишине. Что ж, не самый плохой вариант, особенно если приехали на курорт семьей или дружной компанией. А если цель повеселиться и найти новые знакомства – увы, не в этом году.

Напомним, что в общественных местах и на улице обязательно носить маску. На территории отеля можно без нее.

Из самой любимой российскими туристами страны есть новость и о смягчении ограничений. Главное управление гражданской авиации Турции с 17 декабря отменило запрет на провоз ручной клади пассажирами в салоне самолета, введенный в августе. Теперь снова можно брать рюкзаки и миниатюрные чемоданы на борт – и это касается как “Турецких авиалиний”, так и российских перевозчиков, летающих в Турцию.

ЕГИПЕТ: ТОЖЕ БЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Египет пока так и не вернул себе статус массового зимнего пляжного курорта – потому что самолеты из России летают только в Каир, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх прямых рейсов нет. И все же любители купания, дайвинга и недорогого “ол инклюзива” добираются на Красное море со стыковками.

Все новогодние праздничные и культурные мероприятия в Стране Пирамид отменены – об этом объявило на днях Министерство туризма и древностей Египта. Ночные клубы закрыты. При этом рестораны и бары в отелях работают – только без вечеринок, концертов, живой, музыки.

ОАЭ

В Дубае – самом популярном у российских туристов эмирате ОАЭ, куда сейчас выполняются прямые рейсы - дополнительных ограничений на новогодние праздники нет. Да, действует масочный режим, в том числе и на территории отелей (кроме бассейна и пляжа). Кафе и рестораны в городе открыты, торговые центры тоже. В ресторанах при отелях праздничные ужины не отменяют, но организуют их с учетом мер безопасности.

Важный момент: в соседнем эмирате Абу-Даби действует 14-дневный карантин для иностранцев, так что туда ради отдыха вряд ли стоит ехать.

Зрители кинотеатра, устроенного в горнолыжном комплексе, Дубаи, ОАЭ. Фото: REUTERS

КУБА

На Острове Свободы также не стали вводить новогодних локдаунов или чего-то подобного. Да, обычные для “новой реальности” меры есть и на Кубе: масочный режим, соблюдение социальной дистанции. При этом в отеле постояльцам нужно носить маску лишь в первые сутки, пока не будут готовы результаты ПЦР-теста. Его делают всем прилетающим в аэропорту. Раньше – бесплатно, а с 1 декабря санитарный сбор за тест $30 включают в стоимость авиабилетов. Потом на территории отеля можно быть без маски.

Рестораны и бары работают (хотя, как и в Турции, на Кубе отказались от самообслуживания – еду приносят или накладывают в тарелки за шведским столом официанты).

Представить Кубу без музыки, танцев и коктейлей сложно. Развлечения сейчас устраивают на открытом воздухе, благо что карибский климат позволяет. Дискотеки, танцевальные шоу, концерты, дегустации – если где-то и перестали веселиться, то не на Кубе.

ЧЕРНОГОРИЯ

С Черногорией Россия пока не возобновила авиасообщение. Однако безвизовая страна открыта для россиян, и желающие могут добраться туда стыковочными рейсами. Поэтому мы включили ее в наш новогодний обзор.

Власти Черногории ужесточили антиковидные меры. С 22 декабря для въезда будет нужен ПЦР-тест (до сих пор пускали без него). Карантина для приезжих нет.

Вводится комендантский час с 22 часов до 5 утра. Исключение – рождественская ночь на 25 декабря, а также ночи на 6 и 7 января.

Ночные клубы, бары и дискотеки закрыты. Кафе и рестораны работают с 7 утра до 20 часов. Получается, туристы смогут встретить 2021-й разве что в номере – и хорошо, если он с видом на море.

В праздничные дни 24, 25, 30 и 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января запрещено перемещаться между городами. Так что – отдых без экскурсий или аренды авто.

Туристы смогут арендовать квартиру или виллу либо на семью, либо максимум вдвоем (на компанию из трех друзей, или, например, на две семейные пары – нельзя).

Меры эти – временные, на праздники, действуют с 22 декабря до 11 января. А вот масочный режим на улице и в общественных местах останется в силе и после каникул.