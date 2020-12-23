ЕСЛИ НАСТИГ ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМДаже после легкой и умеренной формы ковида многие жалуются на неполадки с самочувствием. Что уж говорить о тех, кому довелось переболеть в тяжелой форме, с попаданием в больницу и даже на ИВЛ. Исследователи Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании собрали наиболее частые жалобы выздоровевших пациентов. Проанализировали их и объединили самые распространенные последствия COVID-19 в комплекс симптомов под названием «постковидный синдром». Для него характерны такие признаки:- усталость и повышенная утомляемость,- когнитивные нарушения: проблемы с концентрацией внимания, памятью,- приступы тревоги, депрессивные состояния,- головные боли,- нарушения сна,- покалывание и онемение рук и ног,- нарушения сердцебиения, боли в грудной клетке,- боли в животе, тошнота, диарея.КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ БУДЕМ?В интернете можно встретить море советов-лайфхаков, начиная с проверенной временем дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой и заканчивая экзотическими советами в лучших традициях мракобесия. Между тем в Методических рекомендациях российского Минздрава по профилактике, диагностике и лечению ковида есть специальный раздел, посвященный медицинской реабилитации пациентов с COVID-19. Главным образом речь идет о мероприятиях, которые должны проводиться непосредственно в ковидных госпиталях, начиная с первых шагов по восстановлению больных прямо в отделениях реанимации. В то же время есть и процедуры, которые рекомендуется делать по мере выздоровления в дневных стационарах, а затем уже на дому.Как подчеркивается в методичке, наиболее перспективны для респираторной реабилитации (то есть восстановления органов дыхания, от здоровья которых зависит состояние всего организма) первые два месяца после острого периода коронавирусной инфекции. Это так называемый период терапевтического окна.«Пациенты с COVID-19 должны быть обследованы для планирования индивидуальной программы медицинской реабилитации (ИПМР) и оценки безопасности планируемых реабилитационных мероприятий», - говорится в документе Минздрава. При этом используются самые разные медицинские тесты - для оценки мышечной силы, переносимости физнагрузки и другие. В качестве примера приводится упрощенный звуковой тест с произнесением цифр. Его нужно делать во время спокойного продолжительного выдоха. Чем больше цифр произнесет пациент, тем лучше. Норма - не менее тридцати.НА ЗАМЕТКУСогласно рекомендациям Минздрава для пациента, прошедшего лечение ковида в больнице, составляется программа медреабилитации, которая должна учитывать:- профилактику тромбообразования,- профилактику прогрессирования пневмонии,- меры по профилактике нарушений работы сердца, головного мозга, почек и других органов.ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКИХ, МЫШЦ И СЕРДЦАДля улучшения состояния дыхательной системы рекомендуются:- подобранные врачом элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой,- полное дыхание йогов,- Цигун-терапия.После долгого периода неподвижности особенно важно восстановление мышц. Это поможет, в том числе, повысить общий тонус, избавиться от ощущения слабости и усталости. Для увеличения мышечной силы рекомендуются тренировки с отягощениями, в которых используются относительно большие веса (изначально вес должен подобрать врач по лечебной физкультуре) и небольшое количество повторений: от 8 до 15-ти. Такие упражнения нужно делать несколько раз в день (от двух до четырех подходов) 2-3 раза в неделю.А вот для увеличения выносливости мышц рук и ног и выработки устойчивости к мышечной усталости рекомендуются тренировки с меньшим весом, но с большим количеством повторений (15-25 повторений).Чтобы восстанавливать нормальную работу сердца, предлагается устраивать аэробные нагрузки: по 20-30 минут 3 раза в неделю в течение 8-12 недель. Это может быть ходьба быстрым шагом, занятия на тренажерах-велосипедах и т.п.В целом нужно стимулировать пациентов, чтобы у них была физическая нагрузка пять раз в неделю в течение 30 минут, говорится в методических рекомендациях Минздрава.В ТЕМУА также психологи и нервно-мышечная стимуляцияПациентам, которые по каким-то причинам не могут или не хотят проходить активную программу реабилитации, при наличии признаков слабости четырехглавой мышцы (занимает всю переднюю и частично боковую поверхность бедра) и ягодичных мышц может быть предложена NMES (нервно-мышечная электростимуляция), указано в методичке.Кроме того, рекомендуется «проведение индивидуальных мероприятий по психологической коррекции и психотерапии пациентов, семьи и близких пациента, в том числе, в дистанционной форме для профилактики развития постстрессовых расстройств, депрессии, патологических зависимостей и психосоматических нарушений».ВАЖНОПомните о «стоп-сигналах»В методических рекомендациях подчеркивается, что любые процедуры по реабилитации должны быть прекращены, если появляются так называемые «стоп-сигналы». К ним относятся:- температура выше 38 °С;- усиление одышки;- повышение пульса более чем на 50% от исходной величины или его снижение при нагрузке;- сатурация (уровень насыщения крови кислородом) < 90% или снижение на 4 пункта во время выполнения реабилитационных мероприятий;- частота дыхательных движений > 25, чувство стеснения в груди;- головокружение, головная боль, помутнение сознания, потливость, чувство нехватки воздуха.БУДЬ В КУРСЕКуда обращаться и кто должен помогатьВ Методических рекомендациях Минздрава идет речь о видах реабилитации после ковида, которые должны быть доступны по полису ОМС, то есть бесплатно для пациентов, поясняют во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).- Реабилитация показана не всем пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Необходимость в проведении реабилитации в каждом конкретном случае определяет лечащий врач, - рассказывает кандидат медицинских наук, эксперт по обязательному медицинскому страхованию ВСС Сергей Шкитин. - Также нужно учитывать, что к проведению реабилитационных мероприятий могут быть противопоказания. Нуждается ли пациент в тех или иных мерах, какими они должны быть, определяет медицинская организация, где проходил лечение больной. Решение может быть принято лечащим врачом, консилиумом или врачебной комиссией.После выписки также можно обратиться в поликлинику по месту жительства. В первую очередь к терапевту и врачу по лечебной физкультуре, если такой есть в вашей районке.- Если вам отказывают в помощи или есть вопросы, связанные с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе ОМС – обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, - подсказывают специалисты. Телефон «горячей линии» для пациентов легко найти в интернете по названию компании-страховщика.