Тело женщины днем во вторник, 22 декабря, нашли случайные прохожие во дворе дома в самом центре столицы на улице Ружейный переулок. Уже через несколько минут на место ЧП приехала оперативная группа. Чтобы установить личность погибшей, пришлось попотеть. Но следователи обнаружили поблизости ее автомобиль, а в нем и документы. Погибшей оказалась известная столичная светская львица, 46-летняя Ирина Шафирова.Тут же всплыла история о ее бракоразводном процессе с мужем-бизнесменом Борисом Шафировым. Но, как удалось выяснить «КП», он вне подозрений.- Следов борьбы и каких-либо других обстоятельств говорящих о криминальной причине смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной стало самоубийство, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.Предсмертной записки Ирина не оставила. В квартире, в которой она находилась до того, как свела счеты с жизнью, продолжается обыск.Однако косвенно в случившемся друзья Ирины все-таки винят ее мужа.- Она была в отчаянии от бесконечных измен. Он не жил с ней и детьми уже около двух лет. И вот только сейчас она решилась на развод. Конечно, были проблемы с разделом имущества. Мирно договориться они не могли. Ирина просила оставить ей загородный дом, три квартиры и назначить сумму на содержание. Но он на диалог не шел, - рассказала «КП» подруга погибшей, которая просила не называть ее имя.Но надо сказать, что у Ирины, которая активно посещала московские тусовки, было много знакомых и подруг. Однако большинство из них вообще отказываются комментировать случившееся, намекая на страх перед влиятельным супругом Ирины.У погибшей осталось вое детей: сын и дочка.«КП» следит за ходом проверки.