Трамп подписал документ, который обязывает все здания федерального правительства в стране «быть красивыми».Согласно указу, проектировать новые административные постройки должны преимущественно в стиле классицизма, образцом которого является резиденция президентов США.В документе высказано осуждение того факта, что в последнее время многие правительственные здания строятся в духе брутализма и отличаются «тяжелым внешним видом с громоздким геометрическим стилем и масштабным использованием открытого бетона».По мнению автора указа, постройки, в которых размещаются органы власти, должны «возвышать дух Соединенных Штатов», а также учить граждан с уважением относиться к архитектурному наследию.Для отбора проектов новых зданий будет создан специальный совет, члены которого будут консультировать президента по вопросам архитектуры.В Американском институте архитекторов новый указ осудили, отметив, что местные общины должны иметь возможность влиять на выбор проектов, сообразуясь со своими потребностями.