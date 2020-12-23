Мастерица, которая занималась вышивкой культовых свадебных нарядов будущих герцогинь Кембриджской и Сакссекской, Хлое Сэвэдж оказалась на грани нищеты и боится потерять крышу над головой.Знакомство с особами британской королевской семьи не смогло защитить эксперта по вышивке от коронакризиса.Сэвэдж рассказала журналистам, что пандемия практически уничтожила сферу ее деятельности, а отсутствие заказов привело к такому удару по карману, что ее дочь вынуждена голодать.«Моя 14-летняя дочь пропускает приемы пищи, что сэкономить бюджет на еду. Это большой стресс. Она поедет в Службу охраны психического здоровья детей, чтобы получить поддержку», – поведала вышивальщица.Из-за потери работы Сэвэдж была вынуждена переехать к родителям, которые помогли ей переделать пустующий гараж под мастерскую, но заказов нет, и она не знает, как сводить концы с концами.Для того, чтобы получить хоть какие-то средства, семья продала ранее стоявший в гараже винтажный Morris Minor, но денег хватило ненадолго.В канун Рождества и Нового года Хлое Сэвэдж опасается, что из-за неуплаты останется без воды и электричества.