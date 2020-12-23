Новоизбранный президент США Джо Байден сказал, что не оставит попыток разобраться в том, кто стоит за атаками на правительственные сети США и пообещал сурово наказать виновных.«Я думаю, что, когда я узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность, они могут быть уверены, что мы дадим ответ. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать», – заявил Байден журналистам на пресс-конференции.Советники Байдена настаивают на причастности России к кибератакам, однако что-либо предпринимать команда президента-демократа начнет лишь после его инаугурации.Ранее с обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Майк Помпео и даже назвал, кто именно из хакеров, «работающих на власти РФ», организовал кибератаки, в результате которых якобы была похищена важная информация технологического характера.О том, что взломщики получили доступ к внутренним коммуникациям правительственных сетей США, стало известно 14 декабря. После громкого антироссийского заявления Помпео действующий глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter, что не уверен в причастности к кибератакам России, допустив, что хакеры могли действовать в интересах Китая.Заявления американских властей представляют собой «слепой русофобии». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам и, в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно: любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и, скорее, являются продолжением вот этой, знаете, слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах», — сказал Песков.