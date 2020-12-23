В истории смерти 46-летней светской львицы Ирины Шафировой многие сразу же стали искать криминальный след. В первые же минуты после обнаружения тела женщины упреки публичные и нет полетели в сторону ее мужа, бизнесмена Бориса Шафирова. Но эта история вовсе не о дележке имущества и даже не о ревности.Напомним, как развивались события. В 16.00 во вторник, 22 декабря, у жилого дома в самом центре Москвы, на улице Ружейный переулок, было обнаружено тело неизвестной женщины. В 16.20 установили личность погибшей. В тот же день стало известно, что причиной смерти Ирины Шафировой стало именно самоубийство.Как стало известно «КП», в элитном доме у семьи Шафировых было две квартиры. В одной жила Ирина, а в другой - двое ее детей: дочка и сын младшего школьного возраста. В роковой день женщина не выходила на связь с нянями, которые жили с детьми. В какой-то момент Ирина ушла из своей квартиры... Предсмертную записку не нашли ни в подъезде, ни в ее квартире.Тех, кто не был близко знаком с семьей, шокировало случившееся. Зачем богатой звезде элитных тусовок сводить счеты с жизнью? Но близкие семьи не удивлены. Оказалось, что Ирина уже много лет страдает расстройством психики.- Это горе страшное. Она последние пять лет проходила лечение. В последний раз лежала в психиатрической больнице примерно месяц назад. Ее постоянно мучали мысли о самоубийстве, и это несмотря на таблетки, которые она пила по рекомендации лучших психиатров, - рассказала «КП» подруга женщины, которая просила не указывать ее имя. – Борис все знал о ее проблемах со здоровьем. Именно поэтому и было принято решение о том, что дети будут жить отдельно от Иры. У них было три няни, которые постоянно с ними находились.Информацию о том, что Ирина Шафирова состояла на учете в психиатрическом диспансере, нам подтвердили и источники в правоохранительных органах.- По факту смерти проводится доследственная проверка, - пояснила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.А вот история развода Ирины с мужем-предпринимателем пока остался загадкой. По одним данным, супруги развелись еще три года назад, по другим, еще были женаты, но находились на стадии бракоразводного процесса.По словам близких подруг, Борис Шафиров не жил с Ириной. Женщина много раз ловила его на изменах.