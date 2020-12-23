Вот, что рассказывают о своих самых заветных желаниях и обещаниях на 2021 год подопечные Фонда борьбы с лейкемией.Татьяна Рыбкина, 42 года, г.РязаньМои планы, надежды, мечты связаны, конечно, с семьей, с детьми. И хотя, с одной стороны, каких-то конкретных планов я стараюсь не строить, с другой стороны, их много.Прежде всего, хочу поблагодарить Бога за все хорошее, что было в уходящем году: за время, проведенное рядом с близкими, за лето в любимой деревне, за новое жилье, которое, наконец-то, удалось приобрести.Очень хочется все это забрать с собой в наступающий год. А еще въехать, наконец, в новую квартиру, завести щенка, рыбок и попугая (очень часто мои мечты и мечты моих детей совпадают), отправить сына в первый класс, записаться вместе с детьми в бассейн (пока опасаемся большого скопления людей), поехать с семьей в Питер (об этом мы с мужем мечтаем уже несколько лет).Хочется реализовать себя в новой профессии, которую сейчас потихоньку осваиваю. Но главное, конечно, под Новый год себе и своим близким, друзьям, знакомым и незнакомым людям, я хочу пожелать здоровья. А еще веры в будущее и оптимизма. Пусть наступающий год принесет нам хорошие новости!Наталья Антонова, 30 лет, СаратовПоследние два года выдались не из легких. Как в страшном сне пронеслись химиотерапии, рождение сына, четыре трансплантации костного мозга. И никто не мог ничего обещать, не знал, чего ждать... Свой день рождения, дни рождения детей, многие праздники и даже Новый год я встречала в больнице. И вот снова близится Новый год, праздник из детства: бой курантов, салюты. Уже сейчас во многих окошках горят праздничные огоньки. Мы тоже повесили гирлянды, скоро поставим елку и все вместе ее украсим.Мне так хочется домашнего тепла и уюта, запаха салатов и запеченного мяса из духовки. Пусть будет праздничная суета, когда дети собираются кататься с горки, а по телевизору идет добрый советский мультфильм. Да, да, именно так я представляю счастливый Новый год. Только пережив долгую разлуку с близкими, понимаешь, какое счастье быть дома. Моя семья – это и есть праздник! А после боя курантов начнется спокойная размеренная жизнь.Хватит бежать, торопиться и пытаться все успеть. Нужно учиться наслаждаться жизнью, каждую секунду проживать с хорошим настроением. А привыкнуть можно даже к болезни, лекарствам каждый день, регулярной переписке с врачом и диете.Планы на приближающий год?! Пусть все будет, как есть. Обещаю себе выполнить все задуманное. Главное – верить в мечты, научиться радоваться мелочам и жить здесь и сейчас!Я выучилась на мастера маникюра и очень хочу приносить радость людям. Знаю, что обязательно поставим на ноги сына. В прямом смысле слова – у Саши ДЦП. Мы уже нашли чудесного реабилитолога и занимаемся у него регулярно. Вожу дочку на акробатику, готовим ее к школе, и радостно, что у нее получается. Я хочу пожелать всем ярких эмоций и душевного равновесия. Наслаждайтесь жизнью, любите и улыбайтесь! Жизнь – странная штука, но очень увлекательная. Давайте по максимуму выжмем из неё все!Марина Щетинина, 32 года, Владимирская обл.Совершенно любой человек, столкнувшись с онкологией, пересмотревший свои взгляды на жизнь скажет, что его главная мечта – чувствовать себя полноценным и здоровым человеком. Но, как говорят, мечтать не вредно, вредно не мечтать!Поэтому, даже после того, что пришлось пройти (как в страшном сне), я не унываю. Я всегда мечтала научиться играть на гитаре, съездить в Волгоград и Ржев. Научиться ездить на мотоцикле. Обещаю себе, что всё, что загадано, обязательно сбудется! С наступающим Новым годом!Роман Широбоков, 21 год, УдмуртияСамой главной мечтой на 2021 год является, конечно, же, выздоровление. Хочу полностью отказаться от таблеток и частого посещения больниц. Закончить учебу – вторая важная цель, так как я в 21 год заканчиваю 11-й класс. Да, это странно, но так уж получилось.Надеюсь, что все эта «движуха» с коронавирусом прекратится – она очень влияет на психологическое состояние, ведь онкобольные в группе риска, и от этой мысли страшно.А в общем и целом, просто хочется, чтобы у родных и близких все было хорошо. Да, банально, но, честно, хочется именно этого!Оксана Тимошкина, 37 лет, Ростовская обл.До болезни у меня были совсем другие взгляды на жизнь, я всегда к чему-то стремилась, бежала вперед, шла к какой-то цели. Но когда ты слышишь от врача, что тебе осталось жить две недели, меняется все.Два года подряд я встречала Новый год в больнице, и тогда это было мечтой – отметить праздник с мамой и сыном. Эта мечта сбылась. И главный подарок для меня – чтобы родные были рядом.Я благодарна своим близким, благодарна Фонду борьбы с лейкемией, который помогает таким больным, как мы, очень благодарна умным, хорошим специалистам, которые меня лечили.Я живу моментом, просто просыпаюсь и радуюсь каждому дню.Необязательно достигать каких-то высот, надо просто жить. Главное, чтобы было здоровье. Хочется встать на ноги, вернуться к работе. К прежней не получится – есть ограничения по состоянию здоровья, но обещаю, что буду искать что-то другое.Переводов Сергей, 55 лет, Нижегородская областьЯ не боюсь смотреть в будущее и планировать. Не для того мы перенесли тяжелое лечение, чтобы бояться.Считаю, что надо ставить себе какие-то цели. Когда я только начал поправляться, мой родной брат, который стал донором, все время мотивировал меня не забывать о физической нагрузке. Мы вместе ходили в лес, я даже купил охотничье ружье.Моя задача – жить, для близких: жены, детей, внуков, друзей. Любить, быть любимым. Общаться. Хочется, чтобы прошла пандемия, и мы все могли снова встречаться друг с другом. Бывать на природе – раньше я не замечал, как красиво вокруг. У нас такая красота, такие просторы, ковыль цветет! В молодости мы не обращали внимания на это – все время какая-то гонка, работа, дела. И, конечно, хочу пожелать всем счастья, радости и возможности находить время для себя и отдыхать.Поддержать подопечных Фонда борьбы с лейкемией и сделать так, чтобы их пожелания регулярно сбывались можно здесь.