Нашумевшая серия документальных фильмов «Халифат», которую американский медиаконцерн The New York Times выпустил в свет в 2018 году, оказалась частично фальшивкой. Только журналисты были не виноваты в произошедшем. Их ввел в заблуждение главный герой, представившийся одним из палачей террористической организации ИГИЛ* по имени Абу Хузейф.Журналистка Рукмини Калимачи и продюсер Энди Миллс сразу оговорились, что Хузейф - ненастоящее имя 23-летнего молодого человека, канадца пакистанского происхождения. В течение пяти серий он подробно рассказывал, как в 2014 году примкнул к террористам в Сирии.На протяжении двух лет, которые Хузейф провел в стане боевиков, он состоял в составе в рядах их полиции нравов, следившей за соблюдением норм шариата на захваченных территориях. Юноша рассказывал о зверских убийствах пленных, которые он совершал. А также о том, как главари боевиков детально разъясняют, как правильно организовывать теракты.«Халифат» выходил на сайте издания с апреля по июнь 2018 года. Его популярность стремительно росла, а авторы даже стали финалистами Пулитцеровской премии и премии Peabody Award.Но фактически сразу у Калимачи возникли сомнения относительно правдивости слов Хузейфа, хотя перед выходом эпизодов достоверность полученных фактов перепроверялась через двух американских чиновников. Кроме того, журналисты связались с одним из главарей ИГИЛ*, о котором упоминал Хузейф. Но тот с большим сомнением признал его на фотографиях, и заявил, что никогда не командовал героем фильма. Главарь предположил, что может быть Хузейф был всего лишь обычным солдатом, но никак не служил в полиции нравов. И тогда это шло в разрез с главной идеей фильма.Спустя два года авторы фильма решили провести новое расследование и еще раз проверить достоверность слов Абу Хузейфа. В этот раз они начали с фотографий, с помощью которых он ранее доказывал правдивость своей истории. Одну из них, как оказалось, сделал фотограф ТАСС.В итоге, репортерам удалось установить, что большую часть рассказа герой просто выдумал. Не совпадала информация о его перелетах, поездках в Турцию, все фотографии, якобы подтверждающие его присутствие в Сирии, были сделаны профессиональными фотографами или антивоенными активистами и на них, разумеется, красовался не он.В сентябре канадская полиция арестовала «Хузейфа» за фальсификацию сведений об угрозе терроризма. Шехрозе Чодри (это настоящее имя задержанного) грозит 5 лет лишения свободы.Канадские спецслужбы обратили внимание на Чодри еще в 2016 году, когда тот опубликовал в соцсетях снимок с подписью «Был на поле боя в Сирии чуть меньше года назад». Но, по их сведениям, молодой человек никогда не был в Сирии и не представлял никакой террористической угрозы.В результате журналисты New York Times принесли извинения читателям за то, что часть их фильма оказалась сфальсифицирована и отказались от наград, полученных за «Халифат».* - запрещенная в России террористическая организация.