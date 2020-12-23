В среду, 23 декабря, за неделю до 2021-го, пройдет первое заседание Госсовета нового состава, утверждённого президентом. Накануне, обсуждая с лидером ЛДПР его планы на Новый год и предстоящие каникулы, мы коснулись и такого важного политического вопроса, как повышение статуса этого государственного, по сути, органа...-... Я в том году на тройке покатался, - поделился Владимир Жириновский, вспоминая январь 2020-го. - Заказал себе ипподром. Тройку мне запрягли. Я поехал.А извозчик, правда, боялся за меня - все время сидел рядом, думал, а вдруг кони понесутся. А мне хочется одному. Чего ты сидишь рядом со мной? Я заплатил прокатиться, а они - боятся. Вот рядом со мной сел, понимаешь ли, мне мешает самому управлять тройкой...- Вот так и в политике бывает, Владимир Вольфович.- Да, да, в политике тоже мешают... Сейчас вот, смотрите, в Госсовете мы все снова, четыре человека (лидеры фракций в Госдуме. - А.Г.). Но ведь они - левые (фракция КПРФ, - А.Г.) – не голосовали за поправки в Конституцию. Они не голосовали за Закон о Госсовете. А будут такими же членами Госсовета. Вы читали мое предложение?- Читал.- Что те, кто не голосовал, пускай они будут младшими членами Госсовета. А я просто член Госсовета. А они – младшие. Или меня назвать – старший член Госсовета. А они просто члены Госсовета. Мы же голосовали, а они – нет. И теперь вместе. На моем горбу въезжают в Госсовет!Так что - иногда мы все немножко дармоеды, немножко иждивенцы, немножко нахлебники.Но все равно мы хорошие люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеннадий Зюганов: Я вошёл в Госсовет не для того, чтобы бунтовать. Теперь там можно защитить бедныхЛидер КПРФ - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о возможностях нового Государственного Совета (подробности)